«Привьёшься - и не родишь, импотенция, рак и чипирование «Спутником»: 5 самых распространённых суеверий о вакцинации от коронавируса в Твери

Врачи развенчали мифы о прививках от коронавируса. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Несмотря на то, что вакцинироваться сейчас стали больше и охотнее (в Тверской области, по данным на начало ноября 2021, в сутки вакцинируется до 4 тысячи человек), сильны ещё суеверия антиковидные в головах некоторых граждан.

Причём, помноженные на комментарии диванных антиковидных экспертов и на информацию из интернета - страхи эти преобразуются в давольно стройные теории и, прямо скажем, мешают некоторым гражданам перешагнуть порог вакцинального пункта.

Специально для таких, мы составили ТОП-5 тверских суеверий о вакцинации и попросили экспертов развенчать эти мифы. Никаких лирических отступлений - только факты.

Изучаем:

МИФ 1: «Привьешься - и не родишь»

Людмила Гребенщикова, главный врач Перинатального центра им.Бакуниной:

- Специалисты нашего центра сталкиваются с различными случаями течения коронавирусной инфекции у беременных - часто, это протекающая в тяжелой форме для матери и последствиями для плода болезнь. Поэтому мы продолжаем настоятельно рекомендовать прививаться заблаговременно перед планированием беременности - в этот период иммунная система будущей мамы подавлена, и ответ на COVID-19 будет в разы тяжелее. На сегодняшний день акушерское сообщество может четко выделить группу риска среди беременных женщин, которые могут перенести инфекцию вплоть до реанимации и подключения аппарата ИВЛ.

В связи с этим в настоящее время изучается влияние вакцинации во время беременности. Опубликованы данные о 827 пациентках, вакцинированных во время беременности. Частота осложнений беременности не отличалась от частоты осложнений у не вакцинированных пациенток.

Поэтому, в конкретных случаях, вакцинация беременных женщин при отсутствии их вакцинации до беременности, у которых имеется высокий риск развития тяжелой формы COVID-19, может быть рекомендована.

МИФ 2: «После прививки станешь импотентом»

Александр Раздорский, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области:

- Вакцина выполняет только одну задачу - формирование иммунитета в организме человека. Ни состав вакцины, ни механизм её действия не влияют на другие системы и органы, в том числе, на репродуктивную функцию – как у мужчин, так и у женщин. Зато такие печальные последствия возможны при постковидном синдроме - после перенесённой коронавирусной инфекции. Любую болезнь проще предупредить, чем вылечить. Вакцина защищает и от самой болезни и от развития таких непрриятных последствий.

МИФ 3: «Вакцина - вред иммунитету»

Сергей Веселов, врач клинический фармаколог высшей квалификационной категории:

- Иммунную систему человека можно сравнить с пятилетним ребенком – она любознательна и одновременно насторожена против нового. Если убрать все «но» и «если», то ошибка нашего иммунитета может стоить нам жизни. Если говорить применимо к короновирусной инфекции -это потенциально тяжелая вирусная инфекция, о которой мы до сих пор еще не все знаем. Наука говорит об однозначной высокой эффективности вакцин перед такой угрозой.

В России имеется ряд таких препаратов - «КовиВак», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». «Спутник V» это даже не вакцина как таковая, это платформа (контейнер), которой уже более 30 лет и побочные действия которой исследованы очень хорошо. Однако, считается, что данный тип вакцин медленнее вызывает напряженный иммунитет, что не может являться ее недостатком.

«ЭпиВакКорона» это в какой-то степени похожая вакцина, тоже фрагмент вируса, но потенциально способный наиболее быстро научить нашего с вами «пятилетку» узнавать обидчика.

«КовиВак» концептуально другой препарат, содержащий деактивированный полноценный вирус, а не его часть, что дает более точно и полно реагировать иммунитету. Таким образом, мы имеем сегодня максимально полный арсенал.

Выбор только за пациентом и немного за врачом, который определит противопоказания для выбранной вакцины.

МИФ 4: «Вакцина содержит микрочип, который позволяет правительству отслеживать местонахождение человека»

Вадим Тарасов, глава Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета (на пресс конференции в ТАСС):

-Никакого чипирования и близко тут нет. Это в принципе технически невозможно через вакцину. Нельзя чипировать или совершить другие заговорщические действия через компоненты вакцины. Можно только дать уверенность в безопасности от коронавируса.

МИФ 5: «Прививка от коронавируса вызывает рак»

Владислав Дубенский, онколог-дерматолог, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.А. Аваева:

- Подтверждений во врачебной практике этому нет, более того, наличие у пациента онкологического заболевания вот уже несколько месяцев не является противопоказанием к прививке от COVID-19.

Специалисты Московского онкологического общества разработали рекомендации по вакцинации от COVID-19 пациентов с онкологическими заболеваниями. В разработке рекомендаций приняли участие руководители и врачи-онкологи якорных онкологических центров Москвы – Московского клинического научно-практического центра имени Логинова, городской онкологической больницы №62, клинических больниц №40, имени Боткина и имени Плетнева, городской клинической онкологической больницы №1.

В соответствии с ними, наличие онкологического диагноза не является противопоказанием для вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Напротив, специалисты считают ее критически важной.

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