Коронавирус в Твери, последние новости на 8 ноября 2021: холодная рабочая неделя и "Ёлка Победы"

Предстоящая неделя принесет мокрый снег и похолодание до -8 градусов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 8 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 79 477 случаев заражения (+397 за сутки).

Выздоровели 65 934 пациентов (+445 за сутки).

На карантине - 11 649 человека (-57).

Умерли 1 894 человек (+9).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку от коронавируса сделал 491 248 человек, за последние сутки – 1995 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 27 606 случаев заражения коронавирусом (+178 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6123 (+16),

Ржев - 4473 (+30),

Калининский район - 3656 (+27),

Вышневолоцкий городской округ - 3337 (+7),

Торжок - 2581 (+10),

Кимры - 2449 (+5).

Графика: Яндекс

Предстоящая рабочая неделя принесет похолодание жителям Тверской области. В ночь на вторник, 9 ноября, синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и -5... 0 градусов.

Днем - с прояснениями, а в ночь на 10 ноября похолодает до -8... -3 градусов.

В отдельных районах будет солнечно, в других - возможны осадки.

В целом характер погоды останется сырым и ветреным. Тем, кто еще не "переобул" летнюю резину на зимнюю, стоит поторопиться: возможна гололедица.

Детям предложили начать подготовку к Новому году. В России стартовал конкурс "Нарисуй "Ёлку Победы". Ребятишкам старше 6 лет предложили стать авторами коллекционных новогодних открыток на тему подготовки к встрече победного 1945 года.

Участники могут нарисовать, как украшали елку в годы войны, елочные игрушки, подарки.

Рисунок может сопровождаться рассказом или семейной историей.

Работы необходимо загрузить на сайт Музея Победы до 28 ноября. Победителей выберут в пяти возрастных номинациях.

С 1 по 7 декабря на сайте Музея Победы пройдет онлайн-голосование для определения победителя на "Приз зрительских симпатий".

Имена победителей объявят 10 декабря, а рисунки войдут в уникальную коллекционную серию новогодних открыток.

Графика Фото: ПТО

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