Грязные разговоры, порка и кунилингус: Айтишник рассказал о сексуальных предпочтениях жителей Тверской области

Наши земляки - вполне раскрепощённые люди без лишних предрассудков. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тема нашего постельного быта давно не табу: двери спален распахнуты и даже свет не потушен – время секспросвета! И мы просвещаемся, как можем. Почти без дрожи в коленках заглядываем в сексшопы, впитываем мудрость секс-тренеров, идём на эксперименты. Кто в деле сексуального раскрепощения преуспел больше, а кто меньше, показало любопытное исследование, засветилась в котором и наша родная Тверская область – регион, обозначенный, кстати, самым сексуальным автомобильным кодом 69 (если вы понимаете, о чём я).

Социологическое исследование сексуальной жизни в России провёл айтишник и исследователь Саша Гончаров. Проект должен рассказать о сексе в нашей стране при помощи собранных им данных. Цель благая – как пишет автор, «половое просвещение помогает молодым людям принять себя и свои желания, снижает риски передачи половых инфекций и нежелательных беременностей, и учит получать удовольствие от безопасного секса».

Саша создал сайт, зайдя на который каждый может принять участие в опросе на тему сексуальных предпочтений (респондент должен жить в России и достичь совершеннолетия). Анкету заполнили уже несколько десятков тысяч человек. По итогу автор создал «сексуальную карту России», где рядом с названием каждого региона значится главное сексуальное предпочтение его жителей.

Тверская область выбирает…

Не будем ханжами и скажем как есть, без эвфемизмов: всем прочим сексуальным утехам Тверская область предпочитает кунилингус. Солидарны с нами жители Кировской области, Башкортостана, Якутии и республики Мордовия. Столичные франты из Москвы и Санкт-Петербурга тоже выбирают оральные ласки, но речь идёт уже о минете. А, например, затейники из Тюменской области и Ямало-Ненецкого АО в постели практикуют удушение. Республика Алтай удивила - всем телесным прелестям её жители предпочли нижнее бельё.

Тверская область на сексуальной карте России. Фото: russiainbed.ru

От нашего региона в опросе (на момент этой публикации) приняли участие 163 человека, и женщины, что логично, в большинстве: 109 представительниц слабого пола и 52 мужчины.

Один человек обозначил себя как приверженца небинарной гендерной идентичности (это альтернативная гендерная система, где признаётся существование более чем двух гендеров). И ещё некий шутник сообщил, что он – не мужчина и не женщина, а «самоходная артиллерийская установка». Чем бы дитя ни тешилось, как говорится.

Секс-игрушки, порка, БДСМ

Кроме упомянутого выше кунилингуса, наши изобретательные земляки заводятся от грязных разговоров, ролевых игр, использования секс-игрушек, связывания и других элементов БДСМ, мастурбации партнёру, массажа, анального секса и даже порки и секса на публике (за последнее можно, кстати, и штраф схлопотать).

Что касается самых сексуальных частей тела, то, кроме очевидного, жителей Верхневолжья влекут ключицы, ладони и пальцы рук, длинные волосы, ступни, а иных романтиков даже глаза.

В целом же, по наблюдению Саши Гончарова, спина, плечи и руки больше привлекают женщин. А ягодицы, бедра и ноги - мужчин. И если последние и не думают о сексе каждые семь секунд, как утверждают в народе, то точно зависят от него посильнее, чем женщины. Или просто используют этот достойный вариант для снятия стресса: каждый день мастурбируют 30% мужчин и 7% женщин. И только каждый десятый мужчина мастурбирует реже раза в неделю.

Мужчины и женщины... Фото: russiainbed.ru

Интимное счастье

Секс, как и наша страна, многогранен и интересен, справедливо отмечает автор исследования Саша Гончаров. А жители Тверской области – вполне себе раскрепощённые люди без предрассудков. Жаль вот только, что секс их радует не всегда. В графе «оценка сексуальной жизни» лишь единицы поставили наивысший балл – 10. Превалировали оценки от 3 до 8. Реализацию собственных сексуальных предпочтений, увы, оценили ещё ниже.

Здесь дорогим землякам можно пожелать только побольше доверять своим партнёрам. И… «не стесняться своего тела», как советовал миллионер-БДСМщик Грэй своей возлюбленной Анестэйше в нашумевшем бестселлере «Пятьдесят оттенков серого». Любите друг друга и будьте счастливы!

А КАК У СОСЕДЕЙ

Воистину, Верхневолжье – женский регион. Почти со всех сторон мы оказались окружены любителями иных оральных ласк. Выделились лишь жители Новгородщины, любимая сексуальная забава которых мастурбация партнёру, и Псковской области, практикующей удушение.

Итак, регионы – соседи предпочитают:

Вологодская область – минет.

Московская область – минет.

Новгородская область – мастурбация партнёру.

Псковская область – удушение.

Смоленская область – минет.

Ярославская область – минет.