Досуг в Твери с 3 по 10 ноября: Объединяющее искусство, русские с волынками, медведи с гитарами и смешная опера

В Твери настанет "Ночь искусств", помимо нее публику ждет еще немало интересного.

АКЦИЯ

«Ночь искусств» настанет днем

Да, близится всероссийская культурная акция под девизом "Искусство объединяет". И Тверь вновь присоединится к ней.

«Ночь искусств» в 2021 году приурочена к Дню народного единства и соответственно 4 ноября. Все культурные учреждения подготовили программы к акции. Остановимся на некоторых.

Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает 4 ноября на ряд бесплатных выставок и экскурсий. Причем уже днем.

С 15:00 до 22:00 можно посетить экспозицию «Тверской нотариат. История. События. Люди» и выставку «Люди и судьбы» неповторимого художника Виктории Воеводиной.

В 14:00 у кассы центра - сбор на бесплатную экскурсию по исторической части города.

В 16:00 и 20:00 - бесплатные экскурсии по выставке «Три эпохи Марка Шагала». Правда, сам вход на выставку платный.

В 17:00 - бесплатная лекция о творчестве художника Пабло Пикассо.

Тверская картинная галерея в Императорском дворце ждет вас с 19:00 до 22:00.

20:00-21:30 - «Посвящение скульптору Борису Королеву» (по предварительной записи). Восточное крыло, 2-й этаж. Залы советского искусства. В течение вечера - «Иконы на холсте» в картинной галерее (западная башня, 2-й этаж), «Волжский вояж» Екатерины II. Галера «Тверь» (в рамках проекта «Екатерининская миля», аванзал), «Костюм Екатерининской эпохи» (зал русского искусства 18 века), «Музыкальные страницы Екатерининских времен» (парадный зал), инсталляция к картине Ю.П. Кугача «В субботу» (восточная башня, 2-й этаж).

В оранжерее с 19:00 также пройдет несколько интересных мероприятий. В том числе - рисовальный мастер-класс «Вензель» (для взрослых).

Справки по телефонам: (4822) 34-62-43; 34-31-56.

Тверская филармония в 20:00 приглашает на концерт, посвященный «Ночи искусств». Выступят инструментальный квинтет «No Indifference», мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ», солисты Илья Шкадин и Ксения Позднева. Также в программе фламенко и восточные танцы. Стоимость билетов: 500 рублей.

ДК «Пролетарка» 4 ноября приглашает в 21:00 на бесплатный этнический концерт «Музыка мира». А с 12:00 в соцсетях Дворца культуры смотрите праздничный большой концерт.

Много интересных мероприятий приготовлено на "Ночь искусств" в Музее тверского быта. Подготовлена программа «Единством славен мир искусства». Запланированы экскурсии по основным экспозициям, а также мастер-классы.

В музее 4 ноября ждут гостей с 17:00.

КОНЦЕРТЫ

Песня волынки

7 ноября в 15:00 и 18:00 в Тверской филармонии выступят гости в килтах: к нам приезжает знаменитый оркестр волынщиков City Pipes. Они не нуждаются в особом представлении. В исполнении этих мужчин можно услышать и традиционные ирландские и шотландские мотивы, и современные мелодии.

С ними выступит настоящий ирландец с гитарой Конор Мюррей, а также Иван Ипатов (орган).

Стоимость билетов:1000-1300 рублей.

Комические арии и классическое фортепиано

8 ноября в 18:30 филармония приглашает на «Нескучную оперу».

Солисты камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра России исполнят сцены и арии из комических опер В.А. Моцарта, Дж. Россини, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Ф. Пуленка, Дж. Менотти. Ключевое слово здесь - комические.

Стоимость билетов: 400-600 рублей.

9 ноября в 18:30 в филармонии состоится концерт фортепианной музыки. Её исполнит лауреат международных конкурсов Сергей Каспров.

В программе: произведения В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.

Стоимость билетов: 200-400 рублей.

На все эти концерты в филармонии возрастные ограничения: 6+.

Негромкие Маша и её медведи

7 ноября в 18:00 клуб "Бигбен" приглашает на акустический концерт Маши Макаровой и ее группы "Маша и Медведи".

У тверских любителей рок-музыки есть возможность в живую услышать "тихие" варианты знаменитых песен "Любочка", "Рейкьявик" и других песен известной группы.

Цена билета: 1000-1500 рублей.

Возрастные ограничения: 12+.