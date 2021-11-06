Погода на предстоящую неделю с 7 по 14 ноября 2021 года в Твери: резкое похолодание и снежная «каша» на дорогах

Прогноз погоды на предстоящую ноябрьскую неделю в Твери дали синоптики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На предстоящей неделе, с 7 по 14 ноября, в Твери ожидается резкое похолодание и снег. Точный прогноз дал Гидрометцентр. По сообщению синоптиков, 7 ноября днем - +6 - +8 градусов тепла, в воскресенье ночью температура опустится до +2 градусов. В отдельных районах в ночные часы возможны заморозки.

7 ноября ожидается сильный ветер– до 18 метров в секунду. Будут и ливни- за сутки синоптики прогнозируют до 4 мм осадков.

В понедельник, 8 ноября, похолодание продолжится. Температура днём приблизится к нулевой отметке. Будет дождь со снегом и снежная «каша» на дорогах.

11 ноября: днём до - 1 градуса, ночью до – 8 градусов мороза. Снег прогнозируют синоптики и в конце недели. Причём, будет уже достаточно устойчивый снежный покров. Температура будет в районе -2 градусов днем. А ночью в воскресенье, 14 ноября, опустится до -6 градусов.

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