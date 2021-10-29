«Дурдом какой-то!»: Предприниматели протестуют, антипрививочники возмущаются - в Твери проверяют QR-коды на входе в торговые центры

Для тех, у кого QR-код имеется, неудобств никаких: показал - проходи. Фото: Виктория ТУШКОВА

Пока доморощенные правозащитники бунтуют и устраивают словесные перепалки на тему нарушения их свобод «принуждением к вакцинации», ковид не щадит никого, люди умирают ежедневно. Дабы хоть как-то сократить распространение заразы, с 28 октября губернаторским постановлением вход в торговые центры Твери и области стал возможен только по QR-кодам вакцинированного или переболевшего коронавирусом (вместо QR-кода можно предъявить сертификат вакцинации или официальную справку о медотводе).

Ситуация, естественно, антипрививочников не порадовала, тем не менее норму закона нужно соблюдать. Как это происходит на практике, показал рейд по соблюдению санитарно-эпидемических мер, состоявшийся 29 октября в одном из торговых центров Твери. Приняла в нём участие и «КП»-Тверь».

с 28 октября вход в ТЦ Твери и области стал возможен только по QR-кодам. Фото: Виктория ТУШКОВА

«ПРЕДЪЯВИТЕ QR-КОД. И ПАСПОРТ!»

На входе в ТЦ «Вавилон» закрыты все двери, кроме одной - иначе проверить коды у всех входящих не будет возможности. Покупателей встречают два охранника. Сканируют QR-коды с помощью планшета и просят предъявить паспорт (документ подтверждает, что код принадлежит именно вам).

- А вот человек пошёл, но паспорт не предъявил, - замечаю недоработку.

- А мы не имеем права паспорт требовать, - разводит руками охранник. - Мы не полиция.

Магазинные секьюрити в некоторой растерянности: с одной стороны, покупатели обязаны предъявлять паспорт вместе с QR-кодом, с другой стороны, требовать паспорт обычная охрана не может. Как тут быть, охранникам непонятно. Всё стало проще, когда к проверочному рейду присоединилась полиция. Но в каждом ТЦ полицейских не выставишь.

Коды проверяют охранники у входа в торговый центр. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тут, однако, нужно отметить: в торговый центр без паспорта вас пускать всё-таки не должны. Это следует из постановления губернатора № 66-пг от 27 октября 2021 года, которое гласит, что посещение совершеннолетними гражданами торговых центров возможно только «при наличии QR-кода <…>, а также документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством РФ личность гражданина».

- Дурдом какой-то! - веско комментирует очередная покупательница, которую не попустили без QR-кода в магазин.

«ПРОПУСТИТЕ, ДЕТИ ГОЛОДАЮТ!»

- Всё украли, как восстановить мне это, я не знаю, - нахраписто втолковывает что-то полицейским мужчина, кавказец по виду.

- Что у него случилось? - спрашиваем у стражей порядка.

- Сами не поняли. Пройти хочет без кода и маски.

Спустя несколько минут тот же персонаж пытается прорвать оборону ТЦ повторно. Уже в маске, но по-прежнему без QR-кода. Говорит громко, эмоционально, давит на то, что дома у него голодные дети. Полиция опять разворачивает хитреца.

«Пропустите, дома дети!» Фото: Виктория ТУШКОВА

- А снимать тут уже перестали? - интересуется у входа боевая молодая женщина, уверенная, что, как только торговый центр покинут журналисты, ей удастся туда пройти. - Мне посылку забрать нужно!

- Надо привиться - и проблем не будет, - отвечает ей какая-то дама.

- Это спорный вопрос! - холодно парирует девушка, удаляясь.

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ХОТЯТ МИТИНГОВАТЬ»

Женщина, посоветовавшая девушке привиться, оказалась директором торгового центра Ольгой Абрамовой. Как сообщила она «КП»-Тверь», недовольны ограничениями не только покупатели, но и продавцы, хоть сами они вакцинировались.

- Предприниматели уже организовали группу, собирают подписи. Скорее всего, будет митинг какой-то или социальный взрыв, - сокрушается Ольга Абрамова. - В первый день введения QR-кодов поток покупателей снизился процентов на 80. Может, конечно, дальше получше будет…

Со слов директора ТЦ, предприниматели очень переживают, что не распродадут закупленный сезонный товар. Ситуация в торговом центре напряжённая.

- Я не знаю, почему у людей такое предубеждение против прививок. Мы не можем убедить даже тех, с кем постоянно работаем. Некоторые вообще считают, что умрут, если привьются, представляете? - говорит Ольга Абрамова. - Мне кажется, что тех, кто не привился, можно убедить, если просто не пускать их на отдых и на работу…

Нововведение некоторых пока удивляет. Фото: Виктория ТУШКОВА

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

В самом торговом центре при этом санитарные меры соблюдаются. Представители Роспотребнадзора 29 октября обошли магазины, проверили наличие антисептиков, журналы дезинфекции и термометрии, наличие масок у персонала.

- Нарушение было выявлено лишь в одном магазине и то незначительное, - рассказали по итогу рейда работники Роспотребнадзора. -Организации стали более ответственно подходить к вопросу соблюдения санитарных мер.

Некоторые даже делают больше, чем нужно. В супермаркете на первом этаже торгового центра проверяющим представили целую кипу журналов. Отдельную книгу руководство завело на каждый вид дезинфекции: мытьё полов, других поверхностей, обработку тележек. При входе в магазин, кстати, мы сразу увидели работницу, протирающую санитайзером ручки тележек.

В крупных магазинах соблюдать санитарные нормы, к счастью, уже научились. Фото: Виктория ТУШКОВА

Аппарат для обработки рук, который магазины обязаны устанавливать для покупателей, на удивление был рабочим и распылял «правильный» раствор - на основе спирта.

- Бережёного бог бережёт, - прокомментировала такое усердие директор супермаркета.

А КАК ЖЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ?

Этот вопрос звучит часто: как попасть людям в пункты вакцинации, расположенные на территории торговых центров, если у них пока нет QR-кода?

Отвечаем: по информации областного правительства, в пункты вакцинации, расположенные на территории торговых центров, свободно пропускают желающих сделать прививку. Хочется надеяться, что этой уловкой не воспользуются особо предприимчивые антипрививочники, а руководство ТЦ сможет грамотно маршрутизировать потоки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОПИСАНА В ЗАКОНЕ

Всем, кто считает QR-коды незаконными, напомним: статья 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Часть 2 вышеуказанной статьи определяет ответственность за «невыполнение правил поведения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий, либо невыполнение выданного в указанные периоды законного предписания или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий».

Нарушения влекут штрафы: на граждан - от 15 до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей; на ИП - от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

ДОСЛОВНО

Губернатор Тверской области Игорь РУДЕНЯ:

- Все предприятия малого и среднего бизнеса могут работать при соблюдении антиковидных мер, это социальная дистанция, масочный режим, обработка помещений. При этом на территории региона будут продолжены массовые рейды по предприятиям общественного питания, торговым точкам, развлекательным центрам с целью контроля за соблюдением установленных норм и правил.

Мы просим всех, кто живет и работает на территории нашего региона, обязательно пройти вакцинацию. Только так мы сможем сократить число смертей, тяжелых случаев и серьезных последствий после коронавирусной инфекции. Даже если вакцинированные граждане заболевают, болезнь проходит у них зачастую в течение нескольких дней без тяжелых последствий.