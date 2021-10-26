В Тверской области планируется увеличить долю «электронных» госуслуг и создать IT-колледжи

На заседании в большом зале правительства. Фото: ПТО

Если точнее, главным темой заседания областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей стала реализация в Тверской области нацпроекта «Цифровая экономика».

В соответствии с поручением Президента РФ в нашем регионе была разработана и недавно утверждена стратегия цифровой трансформации. Этот документ непосредственно сообразуется с задачами нацпроекта.

Стратегия включает в себя множество проектов и затрагивает все важные сферы - образование, здравоохранение, госуслуги, соцподдержку населения, госуправление, ЖКХ, транспорт, промышленность и т.д.

Губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

По сути - цифровизация отраслей должна повысить эффективность управления процессами в них и упростить жизнь гражданам (в хорошем смысле слова).

К примеру, как было озвучено на заседании, уже сегодня до 73% государственных и муниципальных услуг доступны для граждан нашего региона в электронной форме. Согласно планам нацпроекта и вышеупомянутой стратегии, в 2024 году 95% всех госуслуг у нас можно будет получить, не выходя из дома.

Кстати, до 95% должны довести через два года и долю доступных в электронном виде мер соцподдержки.

И немного статистики. По последним данным сегодня в регионе интернет-сервис Госуслуг используют до 68 % граждан. В 2021 году через этот портал (или его мобильное приложение) жителями Верхневолжья было направлено 2,3 млн заявлений.

В коммунальной сфере поставлена задача внедрить в регионе государственную информационную систему - ГИС ЖКХ, значительно сократить долю бумажных платежек за коммуналку.

Большие планы в регионе и по цифровизации здравоохранения. Идет развитие телемедицины (упрощенно - дистанционные консультации). В идеале в ближайшие годы телемедицинской сетью должны быть охвачены все медучреждения Верхневолжья, включая ФАПы.

Уже действует единая областная электронная медрегистратура. Есть задача к 2025 году довести долю записывающихся дистанционно к врачам граждан до показателей выше 60%. А также «обеспечить» до 90% всех граждан электронными медкартами.

В промышленной отрасли в регионе поставлены задачи поддержать заводы или фабрики, которые будут внедрять на своих производствах автоматизированные системы и программное обеспечение отечественного производства. К 2025 году, согласно стратегии, в Верхневолжье это должно быть реализовано на шести предприятиях. Каких именно, не указанно.

Здесь стоит отметить, что Тверская область уже более 50 лет является одним из ведущих центров страны по разработкам в IT-сфере. У нас работают научно-исследовательские институты, компании, занимающиеся разработкой и внедрением программного обеспечения, систем искусственного интеллекта, автоматизированных систем управления.

В рамках реализации нацпроекта в этом году завершены мероприятия по подключению к высокоскоростному интернету 1398 социально-значимых объектов региона – это учреждения образования, культуры, фельдшерские пункты, органы местного самоуправления и госвласти, пожарные части. При этом к мировой сети подключены все школы и ФАПы.

Кроме того, на заседании озвучено, что в Тверской области сотовой связью стандарта LTE обеспечены все населённые пункты, где проживает 1000 и более человек. А покрытие мобильной связью автодорог федерального значения составляет 85 %.

Глава региона указал на то, что к 2024 году сотовая связь должна быть максимально доступна на всех региональных дорогах. Пока, как известно многим жителям и гостям Верхневолжья, с этим порой возникают проблемы.

Игорь Руденя обратил особое внимание и на подготовку кадров для цифровой экономики. В частности, губернатор поручил профильным ведомствам подготовить предложения по созданию сети ИТ-колледжей в разных районах Тверской области.

СПРАВКА КП

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Все они имеют региональные аналоги в Тверской области.