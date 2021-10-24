Коронавирус в Твери, последние новости на 24 октября 2021: умер известный архитектор Валерий Курочкин, Дворцовый сад закрывается для посетителей

Ушел из жизни Валерий Курочкин, сад закрывается для посетителей Фото: facebook.com/kur.v.v, vk.com/tvergallery

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 557 случаев заражения (+378 за сутки).

Выздоровели 661 029 пациентов (+80 за сутки).

На карантине - 10 735 человек (+294).

Умерли 1793 человек (+4). Прививку сделали 434 376 человек, за последние сутки – 3388 человека.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 25 268 случаев заболевания. 130 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5600 (+36),

Ржев - 4104 (+19),

Калининский район - 3340 (+22),

Вышневолоцкий городской округ - 3224 (+12),

Кимры - 2393 (+2),

Торжок - 2348 (+14).

Графика: Яндекс

23 октября ушел из жизни известный архитектор-реставратор, член Союза архитекторов России Валерий Курочкин.

Об утрате на своей странице в соцсети рассказал его коллега, главный архитектор Твери Алексей Жоголев.

- Сегодня в больнице от ковида умер Валерий Курочкин, архитектор-реставратор, член Союза архитекторов России, внесший большой вклад в сохранение и восстановление памятников архитектуры Тверской земли. Это ужасная потеря для нас, его коллег и невыносимая боль для его близких. Выражаем соболезнование. Скорбим, - написал Алексей Жоголев.

С 1 ноября для посещений закрывается Дворцовый сад в Твери. У жителей и гостей города еще есть возможность до закрытия полюбоваться красками осени.

Для посетителей будет работать Зимний сад, расположенный в Дворцовой оранжерее.

В связи с коронавирусом правила посещения Тверской областной картинной галереи на Советской, 3, и ее филиалов временно изменены, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

Каждые 30 минут в Тверской императорский дворец допускается не более 20 человек, время посещения ограничено двумя часами, действует масочный режим, при входе посетителям измеряют температуру. Посетителям также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Справки по телефону: (4822) 34-62-43.

Графика Фото: ПТО

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