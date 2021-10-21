Strahl in der Maske*: Театр из Берлина покажет, что «гложет» немецких подростков, в Твери

К нам приехал «Strahl». Фото: Александр ЖМУЛИН

Ахтунг: немцы в городе! Так с долей шутки можно было бы объявить о том, что в Тверь с гастролями приехал берлинский молодежный театр «Strahl» (Штраль). Переводится, как «Луч». Немцы пожаловали к нам с необычной и, как пишут в анонсах, дерзкой постановкой режиссера Михаэля Фогеля «Класс Класс» о школьниках и для них. В спектакле нет слов, на головах актеров маски, ритм, темп сценического действа, а также смысловые «фишки» задает битбоксер...

В преддверии спектакля в Тверском театре юного зрителя западные артисты ответили на вопросы представителей СМИ. В том числе с ними пообщался и корреспондент «КП»-Тверь».

Пресс-конференция прошла сегодня утром в ТЮЗе. Импровизированный зал для общения - столы да стулья - организовали прямо в холле налево от входа.

- А ведь здесь когда-то был буфет, - ностальгически заметил один мой коллега-приятель.

Тут появились артисты с огромными головами-масками. Про буфет тут же забыли.

Спокойно, актеры на месте. Фото: Александр ЖМУЛИН

Помимо гостей-артистов из Берлина - Даниэля Мандолини, Даны Шмидт, Вольфганга Штуселя (он же руководитель театра), Альфреда Хартунга и Яны Хайлманн - в пресс-конференции участвовали министр культуры Тверской области Татьяна Сальникова, директор Тверского ТЮЗа Александр Бахарев, а также директор Тверского фонда развития культуры и спорта «Отчий дом» Наталья Маматкова.

Изящно переводила с русского на немецкий и обратно участница театра «Strahl» - очаровательная девушка с фиолетовыми волосами Екатерина Райкова-Мерц. Россиянка волею судьбы живущая в Германии.

Вступительное слово сказала министр культуры. Татьяна Сальникова выразила общую радость и радушие гостям из Берлина. Внесла ясность - эти гастроли являются частью проекта Тверского ТЮЗа и театра «Strahl», помогает в реализации фонд «Отчий дом». В общем, похоже, стоит ждать ответных гастролей ТЮЗа в Берлине. Но эти перспективы пока туманны.

На пресс-конференции. Фото: Александр ЖМУЛИН

Возник вопрос, а как все-таки состоялось знакомство двух театров и возникла идея гастролей.

Как выяснилось, берлинский «Strahl» далеко не в первый раз «светит» в России. Давал этот и другие спектакли в нескольких городах.

- В 1918 году, будучи на фестивале у нашего большого друга - режиссера Красноярского ТЮЗа Романа Фиодори - мы увидели спектакль «Кто решает, что смешно» тоже про школьников, про школьную травлю, - рассказал Александр Бахарев. - Там прямо по ходу действия происходит остановка спектакля и актер вовлекает в действие подростков-зрителей в зале, они включаются в спектакль. Потом я выяснил, что создатель данного спектакля Кристиан Гизе - режиссер театра «Штраль». Я узнал в этом театре очень глобально относится к тому, что касается будущих постановок. У них есть целый педагогический отдел, который прежде определяется с целевой группой, подключает школы. Мне показалось, что будет здорово привести такой театр к нам…

Фольфганг Штусель отметил, что они с удовольствием приехали в Тверь. «Strahl» он представил как негосударственный свободный театр, рассчитанный на подростковую школьную аудиторию.

- Действие спектакля «Класс Класс» происходит в школе, на сцене актерами в масках представлены разные архетипы, универсальные типажи школьников, - пояснил Вольфганг.

Маска-голова актрисы Яны Хайльманн. Фото: Александр ЖМУЛИН

При этом действие озвучивает прямо на глазах зрителей Мандо (Даниэль Мандолини), чемпион Европы по битбоксу (искусство воспроизводить ртом биты и музыку).

Актер Альфред Хартунг рассказал, что при создании спектакля не было четкой схемы:

- Пьеса во многом и возникла из импровизаций. Причем изначально мы репетировали со словами, потом постепенно уже избавились от них.

Оне также признался, что актеры играют лицом под масками.

Пришлось импровизировать и Мандо.

- Когда была премьера, было два состава и под каждый приходилось подстраиваться, люди же разные, с разными темпераментами, где-то убыстрять ритм, где-то снижать накал. - подилелся битбоксер.

Конечно же немцев спросили, есть ли в спектакле актульная тема буллинга - травли и насилия в подростковой среде.

- Мы отображаем различные темы, которые могут возникать в классе школы. В том числе есть и про буллинг, да. - ответил Вольфганг Штусель.

Зашел разговор и о названии театра. Тут я не удержался:

- Вы луч света в тёмном царстве?

- Да, - тут же перевела Екатерина моментальный ответ Вольфганга.

Это было иронично. Все засмеялись

Под занавес я попросил Мандо нетривиально выразить впечатления от Твери, которые актеры из Германии уже успели получить.

Битбоксер не растерялся, провернул известную операцию с воображаемыми бутылкой и стаканом и тут же выпил.

- Ураааа, - с итальянским акцентом выкрикнул Мандо.

Все вновь засмеялись.

* Strahl in der Maske (нем.) - луч в маске.

ВАЖНО

Берлинский театр «Strahl» выступит в ТЮЗе дважды.

Сегодня, 21 октября в 18:30. И завтра, 22 октября, в 12:00.

Как говорится, спешите видеть.