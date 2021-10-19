За кулисами тверского театра: Когда куклы смеются, у кукловодов болят колени и руки

Корреспондент "КП"-Тверь" в том числе побывал в бутафорском цехе и пообщался с артистами. Фото: Александр ЖМУЛИН

Есть в Твери замечательное место, окутанное флером детства, волшебства и в тоже время потрясающего искусства. Там поют птицы, оживают куклы и смеются дети. Это все, конечно же, о театре кукол. Этот храм Мельпомены, к слову, может удивлять и взрослыми постановками. Яркий пример - недавняя нашумевшая премьера «Фрида.Memoria» (режиссер - Чакчи Фросноккерс), пластический спектакль о тяжелой судьбе удивительной художницы Фриде Кало. Да и детские постановки настолько хороши, что могут заворожить и взрослого человека.

Я отправился в известное всем тверичанам здание на проспекте Победы, чтобы погрузиться в недра мира кукол и оживляющих их актеров.

Известное всем тверичанам здание театра. Фото: Александр ЖМУЛИН

Заодно и на спектакль попал - постановку пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке» режиссера Людмилы Федоровой. Его премьера состоялась в 2019 году.

Зашел с тыла. То есть через служебный вход. Меня встретила пресс-секретарь театра Алина Силаева. Она рассказала, что театр на днях отправляется с этим спектаклем в Москву на фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция - детям». Он собирает в Москве лучшие постановки молодых режиссеров для юной аудитории.

Но о спектакле позже.

За кулисами. Фото: Александр ЖМУЛИН

Алина провела меня по каким-то коридорам с дверьми, попутно рассказав, что это и есть те самые недра театра:

- Тут за этими дверьми у нас располагаются художественно-постановочные цеха — два бутафорских, один швейный, один конструкторский, один столярный. А также гримерная. Работает больше 10 мастеров.

Попасть этим утром я, правда, смог только в бутафорский цех. Там нас с Алиной встретили две очаровательные девушки - художники-бутафоры. Анна Ловлина (15 лет в театре) и Серафима Сереброва (три года).

Анна держала в руках большую голову кукольного медведя и что-то пришивала к ней, Серафима в стороне на полу возилась с куском поролона, очертаниями «попахивающего» елкой.

- Готовим бутафорию и ростового медведя к новогоднему спектаклю, - пояснили они.

Анна при этом тут же надела голову косолапого. Убедительно.

Анна превращается в элегантного медведя. Фото: Александр ЖМУЛИН

Я поинтересовался у них, какие свои творения они считают наиболее удавшимися, чем, так сказать, особо гордятся.

- Мне очень понравилась работа и результат над постановкой «Дары Волхвов» - это был необычный марионеточный спектакль, - сняв голову медведя и немного подумав, ответила Анна. - Это сложная технология, редкая у нас в театре. В итоге получился совершенно сказочный результат, когда на столе у тебя необычный предмет, какая-то декорация ни о чем, а на сцене под светом с игрой актеров все преображается в сказку.

Кукла с третьим глазом. Фото: Александр ЖМУЛИН

Серафима настолько увлеклась елкой, что промолчала. Меж тем я спросил у Анны, а над какими куклами и бутафорией она хотела бы поработать.

- К произведению «Муха-Цокотуха». Очень интересно поработать над куклами насекомых — у них же особенные движения, анатомия, - ответила Анна.

Больше отвлекать художниц-бутафоров мы не стали и проследовали за кулисы. Там я чуть не врезался в огромную - выше меня ростом то ли куклу, то ли скульптуру — некоего гротескно выглядевшего неприятного человека. Оказалось, это объёмная фигура негодяя мужа Фриды Кало из уже упоминавшегося спектакля. А учитывая, что мужем художницы был мексиканский живописец Диего Ривера, значит я чуть с ним не столкнулся.

Меж тем за сценой уже готовились актеры к другому спектаклю - «Сказки о рыбаке и рыбке». Мне выделили для разговора двоих. Сторожила Тверского театра кукол — заслуженного артиста России Александра Мистрова и его гораздо более молодую коллегу, но тоже уже весьма опытную актрису Ирину Сыряеву.

Александр Мистров и Ирина Сыряева перед спектаклем. Фото: Александр ЖМУЛИН

Я тут же выяснил, что Александр Михайлович работает в театре кукол уже больше 40 лет, а Ирина - 14.

Их объединяет не только сцена, но и то, что они в разные годы закончили тверское училище культуры имени Львова.

В спектакле Александр Мистров играет куклой деда, а Ирина оживляет злую бабку. Кстати, она играет и Фриду Кало в один из периодов ее жизни.

Я спросил Ирину, как реагирует публика на этот экспериментальный спектакль (я - про «Фрида.Memoria»).

- Вы знаете, порой кажется, что публики нет в зале, в таком оцепенении все сидят, и не сразу аплодировать начинают в конце, словно еще отходят от постановки.

Ирина призналась, что ее как актрису очень тронула эта постановка и роль.

- А мне очень нравится спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», - ответил на мой вопрос о полюбившихся постановках Александр Мистров. - Меня привлекла задумка режиссера — Людмилы Федоровой. Она сказала, что это спектакль про любовь, по-новому как то открыла произведение Пушкина.

Куклы в фойе. Фото: Александр ЖМУЛИН

Тут в зале раздался первый звонок, в фойе послышались детские голоса.

- У актеров-кукольников есть профессиональные болезни?

- О да, остеохондроз, артроз, спина болит, шея, поясница, - чуть ли не хором ответили актеры. - Подержите куклу над собой часок да еще поуправляйте ей и поймете, каково это. Есть спектакли, которые вообще на коленях работаем. Приходится надевать мягкие наколенники, а то больно долго стоять. С голосом бывают проблемы — наорешься за спектакль…

- О чем шутят актеры-кукольники?

- Да о всяком. Мне вот тут понравилась шутка от приезжавшего к нам актера из Вышнего Волочка. Он спел шутливую песенку, что мы всегда смотрим под подол кукле, чуть ниже спины, - ответил Александр Михайлович.

- С какими куклами сподручнее и больше нравится работать?

- Мне больше нравится с классическими - теми, которые на руку надеваются при спектаклях из-за ширмы, но и планшетные тоже нормально. Но из-за ширмы сложнее на самом деле работать, - ответил Александр Мистров

- А мне больше планшетные нравятся, - сказала Ирина. - Это те, которые умеют ходить по полу, по паркету, по настилу сцены, который называется «планшет». Отсюда и название.

- Смешные случаи бывают на спектаклях?

- Конечно, и колим (пытаемся рассмешить – Ред.) друг друга порой. Вот есть у нас также заслуженный артист Александр Царьков. Так он колется легко. Но при этом ловко маневрирует. Природа плача и смеха одинакова, и он делает вид, что плачет. А вот был смешной случай. В спектакле «Кентервильское привидение» Александр Царьков должен был торжественно объявить - а сейчас звучит гимн Америки, но он перепутал и произнес - а сейчас прозвучит гимн Советского… И тут понял - не то. Половина людей, которые должны были выходить петь, не вышли, потому что сложились пополам и смеялись за сценой, - ответила Ирина.

Куклы-марионетки в фойе. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Вам куклы снятся?

- Снятся, бывает. Но не в кошмарах, - тут же отреагировала Ирина.

- А мне тут приснился страшный сон, я бегал по сцене и не мог найти свою куклу, - вспомнил Александр Михайлович

- Мне порой снится перед премьерой, что я текст не знаю, что провал. Это обычно к тому, что все будет наоборот - очень хорошо, - добавила Ирина.

Очень хорошо они отыграли и этот спектакль. «Сказка о рыбаке и рыбке» получилась атмосферной. Есть и совершенно шикарные сцены с морем, за счет света и полотна зритель видит ожившую водную стихию. Трогательно выглядят планшетные куклы. Детям нравится.

Справка «КП»

Тверской театр кукол был создан в годы Великой Отечественной войны - в 1944-м. Когда город еще частично лежал в руинах после сражений с фашистами, маленькие зрители увидели первый спектакль "Сказки бабушки Татьяны". Театр появился стараниями и трудами первого директора Конана Шорохова и его единомышленников.

В суровые годы артисты работали в трудных условиях: не было собственного помещения, транспорта, спектакли играли во дворах, в школах, в пионерских лагерях, в Домах культуры, в городских и сельских клубах.

Только в 1975 году усилиями художественного руководителя театра, народного артиста Александра Ильвовского, театр обретает свое собственное здание.

Сейчас в труппе театра 18 артистов, а также на сцену выходит играть в спектаклях худрук Наталья Мажуга. Старожилы - это, помимо Александра Мистрова, заслуженные артисты Михаил Гусев и Надежда Ицкович. Режисер-постановщик - много лет работающая в театре заслуженная артистка России Ирина Зубарева.