Депутат гордумы помогла благоустроить уютный сквер на окраине Твери

Работы по благоустройству в сквере посёлка Химинститута. Фото: ТГД

Вот уже три года депутат и жители района ведут совместную работу по обустройству сквера.

Работа началась в 2019 году. Тогда в рамках программы реализации предложений жителей депутат Тверской городской Думы Татьяна Жомова направила на благоустройство сквера 200 тысяч рублей. На эти средства были закуплены скамьи и урны, которые установили вдоль тротуарной дорожки, идущей через березовый парк.

В 2020 году работы по благоустройству продолжились. Депутат предусмотрела в депутатском фонде на благоустройство сквера 300 тысяч рублей. Совместными с администрацией Московского района усилиями удалось положить плитку вокруг скамеек. В текущем году привели в порядок покрытие на центральной дорожке, оно стало ровным, без перепадов. Благодаря предложению администрации района и подрядчика, дополнительно использовали старые плиты: по согласованию с жителями было решено сделать покрытие «народной тропы» к гаражному кооперативу. Такой рачительный подход к имеющимся материалам, по мнению Татьяны Жомовой, помог решить еще одну проблему.

- Хотя суммы ежегодно выделяются небольшие, но благодаря настойчивости жителей и их активному участию в процессе благоустройства, в поселке появился уютный сквер, - считает Татьяна Жомова. – И в дальнейшем нашу совместную работу мы продолжим».

Работы по благоустройству сквера продолжаются. Фото: ТГД