Ажиотаж на финише: В Твери в закрывающемся книжном магазине «Знание» возникли очереди

Книжный магазин с историей в несколько десятилетий еще в 1990-е начали ужимать, а теперь закрывают. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери заканчивается эпоха «Знания». В городе закрывают знакомый с детства нескольким поколениям тверичан книжный магазин на площади Капошвара.

Перед входом два объявления. Привычное в наше время - «Вход только в маске». Чуть ниже и меньше - «Скидка до 50% Книги». Причем слово книги дописано маркером от руки.

В магазине между стеллажами тесно. Люди, узнав о финальной распродаже, вдруг вспомнили, что им нужны книги.

Задевая друг друга (часть покупателей без масок, конечно) протискивались между стеллажей с книгами в полцены, к кассе тянулась очередь из нескольких человек с наборами по 5-6, а то и больше книг.

В кассу - очередь. Фото: Александр ЖМУЛИН

На кассе ещё одно объявление. Оно гласит, что при покупке книг на общую сумму в 2000 рублей идёт скидка в 1000.

Люди, естественно, пользовались такой возможность.. Кто-то набирал томики классики и другой высокохудожественной литературы, кто-то стоял, зажав в руке кипу детективов, кто-то - большей частью женщины выбирали учебные пособия для своих отпрысков-школяров.

В книжном - ажиотаж. Фото: Александр ЖМУЛИН

Информация о том, что «Знание» доживает последние дни и там распродажа, была широко растиражирована как в СМИ, так и в соцсетях, начиная с пятницы. Плюс, людской телеграф сработал.

Многие в комментариях под сообщениями о закрытии магазина выражали сожаления:

- Такой классный был магазин

- Как жаль… уходит в историю…

- Магазин моего детства, печально…

Были и те, кто призывал не печалиться - мол, в городе много книжных магазинов, что расстраиваться то.

Примерно таким же спектром мнений со мной поделились и несколько покупателей книг в «Знании».

Люди пришли выбрать себе книги по уцененке. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Жаль, конечно, что этот магазин уходит в небытие, для многих - это память, много воспоминаний с ним связано, я сам тут с 1980-х покупал разные книги. Сыну, когда он только в школу пошел, помниться, учебники приобретал… Но надо признать, что магазин шел к тому, что его закроют, все ужимался и ужимался в размерах, я имею в виду «книжную» территорию, - поделился со мной пожилой седовласый мужчина рядом со стеллажом с классикой.

Свидетелем этого диалога, стал портрет Николая Гумилёва на еще не купленном томе стихов. Поэт «смотрел» как будто с грустью, а может и с укором...

В книжном можно приобрести классику по скидке, в том числе Гумилева. Фото: Александр ЖМУЛИН

Впрочем, на самом деле в магазине не ощущается близкого конца и печали по этому поводу. Только продавщицы смотрят хмуро, прощальными улыбками не одаривают. Покупатели же деловиты.

- А что поделаешь, не выдержал конкуренции, да и сами посмотрите - тут же недалеко какой большой благоустроенный книжный магазин, - быстро сказала мне молодая женщина Оксана.

- Я вообще больше книги по интернету заказываю. Но вот узнал про распродажу, решил заглянуть, пока, правда, ничего для себя интересного не увидел, - отреагировал студент ТвГУ Дмитрий и добавил. - Вообще есть что-то грустное в том, что закрывают старый, известный многим магазин. Но сегодня он не тянет, по сравнению с другими, новыми.

Напомним, что книжный магазин "Знание" работал в Калинине и Твери с 1978 года. Это был огромный магазин. В нём даже присутствовал когда-то букинистический отдел. В 1990-х зона с книгами и учебниками там начала уменьшаться…

По сведениям из информированных источников, на месте книжного отдела в "Знании" появится магазин "Канцпарк", который будет торговать канцелярскими товарами.

Распродажа продлится ориентировочно до декабря.

Потом книжный магазин «Знание» закроют навсегда.

Кстати, летом в Твери канул в Лету еще один известнейший в городе книжный магазин - «Кирилица». Теперь там образовывают детей. Однако огромные буквы старой доброй вывески все еще висят… «Кириллица», к слову, была открыта в 1980 году.