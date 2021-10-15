Как писателю попасть в «Тверской переплет»: До книжного фестиваля осталась неделя

Фестиваль уже который год принимает областная библиотека имени Горького, можно сказать, главный храм книги в столице Верхневолжья. Фото: VK/Тверская Горьковка

Через неделю на выходных - 23 и 24 октября - в библиотеке Горького в Твери состоится книжный фестиваль «Тверской переплет». Он проводится в столице Верхневолжья с 2015 года и уже переплел немало писательских судеб с Тверью. А как собственно происходит отбор авторов на форум? Как туда можно попасть молодым и неизвестным литераторам? Кого ждут в этот раз?

На эти вопросы «КП»-Тверь» ответила идейный вдохновитель и один из организаторов «Тверского переплета», наша коллега-журналист Татьяна Иванченко.

Прежде всего, она уточнила, что сейчас организаторами книжного фестиваля выступают областная универсальная научная библиотека имени Горького и Тверская ассоциация журналисток. Также помогает областное правительство и администрация города. Задействован в этом деле и единственный в городе букинистический магазин, а вернее - его создатель и руководитель Михаил Архиереев. Есть у фестиваля и ряд коммерческих спонсоров.

Эмблема фестиваля.

- Что касается участников фестиваля, то есть и приглашенные авторы. И те, кто сам изъявил желание. - сообщила Татьяна. - Мы, конечно, делаем ставку в большей степени на авторов из других регионов, из столиц, так как у нас проводится и «Тверская неделя» - чисто региональный фестиваль со своими местными литераторами. Но все-таки у нас и тверские писатели есть в программе. Причем - весьма интересные.

По словам нашей собеседницы, если автор хочет сам попасть на «Книжный переплет», то ему надо просто написать сообщение об этом в группах фестиваля в соцсетях:

- И такие у нас есть, естественно. Например, в этот раз к нам сам обратился довольно известный сейчас детский писатель Карен Арутюнянц, прямо на стене в паблике выложил свое послание о том, что он хочет поучаствовать. Мы его пригласили. Кроме того, я и мои коллеги из организаторов фестиваля заранее посещаем ярмарки, которые проходят в Москве, и там налаживаем контакты с интересными писателями, приглашаем их приехать в Тверь. Именно так на этот форум мы и пригласили Николая Свечина и Анну Князеву - авторов, которых наверняка знают любителей современных детективов.

Татьяна также сказала, что часть литераторов предлагают сами издательства, которые участвуют в проходящей в рамках «Тверского переплета»» книжной ярмарке в библиотеке.

- Плюс, сейчас Михаил Архиереев, который в силу своей деятельности знаком с некоторыми писателями, может посоветовать нам и помочь пригласить каких-то авторов, - добавила она. - На этот «переплет» именно с его подачи приедет московский издатель, редактор, гендиректор издательства «Ad Marginem» Михаил Котомин. Он заявлен в программе с темой «Заметки на полях о современном независимом книгоиздании».

А кого-то и звать особо не надо. Татьяна рассказала, что, к примеру, известнейший российский писатель, журналист и драматург Денис Драгунский из Москвы прямо-таки прикипел уже к нашему фестивалю:

- Мы позвали его на один из первых «переплетов» и теперь он с радостью ездит к нам сам. Уже в четвертый раз приедет. На этом фестивале Денис Драгунский представит в Твери литературный проект - роман-буриме, в создании которого участвовало 24 автора.

Некоторых авторов предлагают пригласить друзья организаторов фестиваля.

- К примеру, известный в Твери и за ее пределами священник, писатель, общественный деятель Александр Шабанов предложил пригласить в этот раз своего знакомого — довольного популярного в медиа человека — историка и религиоведа, ниспровергателя сектанства Александра Дворкина. Он презентует на «Тверском переплёте» свой новый четырехтомный труд «Хроники крестовых походов».

Среди необычных форматов Татьяна выделила на этом фестивале - баттл «Концептуализм и юмор: кто из них умрёт в эпоху COVID-19?».

С идеей устроить мозговую битву на эту тему выступил тверской журналист Сергей Алексеев. Он же будет и ведущим баттла.

У барьера на стороне «отцов» – человек свободных взглядов, известный тверской журналист, остроумец и писатель Евгений Новиков. Он, к примеру, автор пикантно известной книги «Дневник последнего любовника России». На стороне «детей» - концептуалист, музыкант, писатель и читатель, представитель тверского андеграунда Стефан Вилкочинскас.

В общем, фестиваль обещает быть интересным. Приходите, если здоровы и любите книги. Но не забывайте про маски и антисептики.

Программа «Тверского переплета-2021»

23 октября (суббота)

12.00 Торжественное открытие. Подведение итогов акции «Летнее чтение»

11.00– 18.30 Работа торгово-выставочной площадки (Большой читальный зал, 3-й этаж)

11.00–17.00 Квест для детей 7 – 15 лет. Старт в холле 1-го этажа, финиш и призы в отделе абонемента (1-й этаж)

Музыкальная площадка (Фойе, 1-й этаж)

11.00-11.30 «Мюзик-парад», ансамбль гитаристов ДШИ №3 им. В.В. Андреева (Тверь)

Неформат (Зал искусств, 4-й этаж)

13.00 Баттл. Ведущий Сергей Алексеев. «Концептуализм и юмор: кто из них умрет в эпоху COVID -19?». Участники: известный тверской журналист, писатель Евгений Новиков, автор скандально известной книги «Дневник последнего любовника России» и концептуалист, музыкант, писатель и читатель Стефан Вилкочинскас

Проза (Славянский зал, 3-й этаж)

11.00-12.00 Автор исторических детективов Николай Свечин: диалог с читателем

12.30-13.30 Встреча с Анной Князевой «Детективная история перевоплощения книги в фильм»

14.00-15.00 Известный историк и религиовед Александр Дворкин презентует свой новый четырехтомный труд «Хроники крестовых походов»

15.30-16.30 Роман-буриме и перспективы мультиавторской прозы. Роман для подростков «#12 Война и мир в отдельно взятой школе» представят авторы – участники литературного эксперимента Денис Драгунский и Нина Дашевская

17.00-18.00 Проект «Книги моей жизни» представляет автор идеи Клариса Пульсон – независимый книжный обозреватель, известный литературный критик, член Союза писателей России и Союза журналистов России. Собеседник: Андрей Зиновьев – российский орнитолог, зооархеолог, доктор биологических наук, профессор Высшей школы экономики, проректор по научной и инновационной деятельности ТвГУ

Детская площадка (Зал периодики, 2-й этаж)

10.00-10.45 Демонстрационный мастер-класс «Веселый блокнот» (проводит Образцовая студия «Лукоморье») 7+

11.00-12.00 «По «короне» бьём короной!» Встреча с писателем Гайдой Лагздынь и презентация новой книги «Сказания о королевствах» 6+

12.30-13.30 Встреча с известным детским писателем Валентином Постниковым (Москва) «В гостях у Карандаша и Самоделкина». Стихи и рассказы про школу, загадки о животных, познавательные истории, весёлый Ералаш, снятый по рассказам автора (изд. Вакоша) 6+

14.00-15.00 Встреча с Ниной Дашевской (Москва) – автором книг для детей и подростков 10+

15.30-16.30 Встреча со Светланой Фроловой (Москва), автором книги «Кинокухня. Рецепты большого кино». Презентация книги и викторина о кино (изд. «Компас Гид») 8+

17.00-17.45 Знакомство с книгами издательства «ОКТОПУС»: о книгах маленьким и взрослым читателям рассказывает директор издательства Вера Байдак

Своя тема (Зал нотно-музыкальной литературы, 2-й этаж)

11.30-12.00 Александр Шитков (Старица). Презентация новой книги «Жизнь моя – краеведение»

12.30-13.30 Журнал «Тверская старина»: 30 лет на тверской земле. Презентация нового журнала «Тверское Пушкиноволжье»

14.00-15.00 Встреча с Михаилом Котоминым – известным издателем, редактором, генеральным директором издательства «Ad Marginem» – «Заметки на полях о современном независимом книгоиздании»

15.30 -16.30 Писатель и исследователь Сергей Панюхин. «Великая Северная экспедиция Витуса Беринга в Твери. Сохранение исторической памяти"

17.00-17.45 Презентация книги Светланы Герасимовой «Калинин: военное лихолетье 1941. Документы и материалы».

Своя тема (ZOOM) (Деловой информационный центр, 2-й этаж)

15.00-16.00 Ольга Новосадова. Русские литературные вечера в Остраве (Чехия). Почти домашний театр и интерес к русской классике.

16.30-17.30 Виртуальная встреча со всемирно известным американским историком русской архитектуры, защитником культурного наследия и фотографом архитектуры Уильямом Крафтом Брумфилдом. Автор представит свою новую книгу «Путешествия по Российской империи: фотографическое наследие Сергея Прокудина-Горского»

Молодежная площадка (Деловой информационный центр, 2-й этаж)

Организатор – Андрей Спортик

10.00-11.00 Женя Яковлев (Москва) с лекцией «Как поймать идею»

11.30-11.45 Подведение итогов конкурса «Литературная Тверь в комиксах», награждение победителей

11.45-13.00 Мастер-класс по рисованию персонажа. Яна Ежинская (Студия «Малевич»)

13.30 -14.45 Презентация книги «Пиши! Script it!» от Богдана (художник «Скунса и Оцелота», «Ника») и Алекса Хатчетта (сценарист издательства Bubble серия «Бесобой»). Тема: Сценарные грабли, на которые вы уже не наступите»

Мастер-классы (Информационно-библиографический отдел, 2-й этаж)

13.00-14.00 «Знакомство с арт-терапией. Самопознание через рисунок». Ведущая – Ольга Федорова, педагог-психолог высшей категории, сертифицированный психолог-консультант и арт-терапевт

14.30-15.30 Ольга Визжачих. Объемный рисунок с использованием природного материала «Яркое настроение осени»

16.00-17.30 Мастер-класс художника Светланы Куровой «Рисуем балерину по картине Эдгара Дэга «Звезда»

Наука и экология (Зал ПТО, 3-й этаж)

В течение дня: Фотозона «Космос»

11.00-12.00 «Тверские кристаллы и космос». Встреча с Сергеем Молчановым, аспирантом кафедры прикладной физики ТвГУ

12.30-13.15 «Исследования в Центрально-лесном заповеднике», выступление специалиста ЦЛГЗ

13.45-15.30 Интерактивная викторина «Кому книга ученье, а кому – увлеченье» и мастер-класс Тенсегрити педагога хайтек-цеха детского технопарка «Кванториум» Андрея Назарова

16.00-17.00 Фонд рационального природопользования представляет: Первое экологическое фэнтези «ХРАНИМИРЫ». Для детей дошкольного и младшего школьного возраста, родителей, педагогов, экологов

24 октября (воскресенье)

10.00-17.00 Работа торгово-выставочной площадки (Большой читальный зал, 3-й этаж)

12.00 Награждение победителей конкурса для СМИ «Анонс «Тверского переплета». Книжная лотерея (Большой читальный зал, 3-й этаж)

Туризм (Деловой информационный центр, 2-й этаж)

13.00–14.30 Сессия для журналистов, литераторов, краеведов «Литература и Индустрия гостеприимства как двигатель Экономики впечатлений". Представление проекта – литературного путеводителя «Это моя земля». Организатор – Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства.

Проза (Славянский зал, 3-й этаж)

11.00-12.00 Денис Драгунский и его новая книга «Обманщики». Рассказы, повести и трудный опыт децензурации

13.00-14.00 Надежда Ажгихина, журналистка, писательница, директор литературного клуба ПЕН-Москва презентует новый сборник женской прозы. «Дочки-матери в современной русcкой прозе»

14.30-15.30 Анна Матвеева, журналист, редактор и писательница, работающая в жанре «уральского магического реализма», представит свою новую книгу «Катя едет в Сочи»

16.00-17.00 Наталья Соловьева представляет книгу «На берегу Тьмы». В 2021 году роман был номинирован на премию «Национальный бестселлер»

Своя тема (Зал нотно-музыкальной литературы, 2-й этаж)

11.00-12.00 Презентация новых издательских проектов народного художника России Людмилы Юга, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского и 500-летию обретения мощей Макария Калязинского

12.30-13.30 Встреча с Михаилом Мельниченко – историком, создателем электронного корпуса дневников и научного центра «Прожито» (Европейский университет, Санкт-Петербург) – «Почему люди ведут дневники, а исследователи их изучают»

14.00-15.00 «Русский рок в судьбе Наполеона». Александр Вихров, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, автор книг «Наполеон глазами русских» и «Наполеон. Жизнь и судьба»

15.30 Директор Тверского хосписа «Анастасия» протоиерей Александр Шабанов представит уникальную коллекцию книг, брошюр и учебных пособий по паллиативу, вышедших на русском языке за последние пять лет. В них, в том числе, советы, как ухаживать за тяжелобольным человеком и правильно поддерживать его

Актовый зал, 1-й этаж:

15.00-16.00 20-летие Тверской региональной Ассоциации журналисток – Журналисты пишут: Руслан Дзкуя презентует выход новой книги «Рассказы о любви и смерти»; Марина Шандарова представит новую книгу "Хроники областного правосудия. Калинин. 1950-е".

16.30-17.3020-летие Тверской региональной Ассоциации журналисток - Дружеская встреча «СМИ(е)шные истории»

Поэзия (Информационно-библиографический отдел, 2-й этаж)

Ведущая – Любовь Старшинова

10.00-10.10 Открытие

10.10- 10.20 Программа по стихотворениям Станислава Золотцева «Россия пишет». ГБП ОУ «Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова». Преподаватель театральных дисциплин Елена Михайлова. Студенты специальности «Актёрское искусство»: Александр Самойлов, Апполинария Михайлова, Даниил Лапин

10.20-10.50 Поэт Святослав Михня представляет свой проект «По тверским страницам русской поэзии»: стихи Анатолия Устьянцева, Ирины Хроловой, Анны Кулаковой

11.20-12.05 Елена Погорелая (Москва), поэт, литературный критик, редактор журнала «Вопросы литературы». Презентация журнала «Вопросы литературы». Проект «Неизвестное об известном». Расцвет / судьба жанра нон-фикшн в современной литературе. Черубина де Габриак и история ее романа с Н. Гумилевым

12.35-13.35 Стихи. Святослав Михня (Тверь)

Юлия Крылова (Москва)

Илья Виноградов (Мурманск)

Надежда Окервиль (Тверская область)

14.05-15.00 Илья Виноградов - председатель Мурманского отделения «Союза писателей России». Автор стихов, прозы и публицистики, переводов поэзии с болгарского и норвежского языков. «Проблемы художественного перевода: кто кого? Важность и основная проблематика перевода поэтических текстов»

15.30-16.15 Творческое объединение «Квадрат» (г. Сергиев Посад). Руководитель – поэт, переводчик, музыкант Павел Алиев, поэты Анна Яковлева и Александр Кравченко. В программе – представление творческого объединения: его история, деятельность, актуальные задачи и стихи

16.45-17.45 Издательство «Стихи». Арсений Ли, Алла Поспелова и их гости. Издательство «Стихи» в России, развитие, возможности, масштаб, охват. Издательство «Стихи» и Тверь. Сотрудничество с тверскими авторами (Сергей Полежаев, Виктория Панина, Марина Крутова)

18.15-19.00 Стихи современных тверских поэтов

Детская площадка (Зал периодики, 2-й этаж)

10.00-11.00 Рассказ «Путешествие в книгу» о том, из чего она состоит. Заведующая отделом консервации библиотечных фондов Алла Зеленская 7+

11.30-12.30 «Восточные сказки» Екатерины Гавриловой: рисовальный мастер-класс по книге и чтение вслух (г.Тверь) 8+

13.00-14.00 Викторину с призами и мастер-класс проведут автор книги «Все тайны Нового года» Юля Брыкова и художник Алена Рондакова (изд. Вакоша) 5+

14.30-16.00 Детский писатель, сценарист, журналист Карен Арутюнянц (Московская обл.) проведет мастер-класс «Сочиняем и делаем книгу», шоу «Стендап-ап-ап «Я плюс все, а все – это мы!» для всех, кому от семи до семидесяти семи!» и весёлую презентацию собственных книг 6+

Молодежная площадка (Зал искусств, 4-й этаж)

Организатор – Андрей Спортик

11.00-12.00 Лекция Григория Бакуса «Из Ада. История комикса Алана Мура»

12.30-15.00 Программа клуба аниме: фильм аниме Хаяо Миядзаки "Ходячий замок Хаула»; мастер-класс по шитью ушек; мини-магазин манги с атрибутикой. Ведет Сергей Ню

15.30-16.30 Сергей Петров: «Хотите стать писателем? А вам это надо?». Автор книг «Бакунин. Первый панк Европы», «Антоновщина. Последний удар контрреволюции» поделится знаниями о подводных камнях литературного процесса

17.00-18.00 Анастасия Демидова и её "Сказочные Чтения» (по комиксам)

Мастер-классы (Зал ПТО, 4-й этаж)

11.00-12.00 Саша Сода. «Мой герой – треугольник, Или как нарисовать свою книжную иллюстрацию»

13.00-14.00 «Я и другие: как выстраивать личные границы с окружающими». Ведущая – Светлана Константинова - психолог частной практики, консультирующий в методе Эмоционально-образной терапии