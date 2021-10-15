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Здоровье15 октября 2021 15:43

«Человек может погибнуть, просто встав с кровати»: Врач из Твери рассказал о том, что переживают в реанимации больные коронавирусом

Вирус стал злее, и попасть на реанимационную койку можно уже на пятый день болезни
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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То, через что прошли пациенты реанимации, гораздо страшнее прививки, от которой они отказались.

То, через что прошли пациенты реанимации, гораздо страшнее прививки, от которой они отказались.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

То, что происходит за дверьми реанимационных отделений ковидных госпиталей, известно только медикам и их пациентам. Но пережившие реанимацию люди иногда даже своим родным не могут в деталях поведать, как им приходилось бороться за жизнь… Психика человека так устроена: плохое стирается из памяти. К тому же самые тяжёлые пациенты реанимации большую часть времени находятся в полубессознательном состоянии, плохо понимают, что с ними происходит…

Но знать это нужно всем, чтобы беречь себя и родных, вакцинироваться, носить маски, не позволяя вирусу заполнять реанимационные койки и увеличивать статистику смертей.

Рассказать о том, с чем стакивается больной коронавирусом в реанимации, «КП»-Тверь» попросила врача, работающего с тяжёлыми пациентами с самого начала пандемии, - заведующего отделением реанимации областной клинической больницы, главного реаниматолога Минздрава Тверской области Максима Петрушина.

Заведующий отделением реанимации областной клинической больницы Максим Петрушин.

Заведующий отделением реанимации областной клинической больницы Максим Петрушин.

Фото: Виктория ТУШКОВА

КОГДА САМ ДЫШАТЬ УЖЕ НЕ МОЖЕШЬ…

- Примерно у 20% коронавирусных больных развивается тяжёлая форма болезни. 5-10% из них болеют в крайне тяжёлой форме. Их лёгкие настолько поражены, что дыхание обычным воздухом уже малоэффективно, - рассказывает Максим Петрушин. - Если человек не получит дополнительное количество кислорода, он погибнет. Поэтому пациент переводится в реанимацию, где ему осуществляют подачу кислорода с помощью различных механических устройств. Это может быть высокопоточная оксигенация, инвазивная оксигенация или ЭКМО.

Объясняя простыми словами, высокопоточная оксигенация - это подача больному кислорода более-менее естественным путём: через носовые канюли (трубочки, вставленные в ноздри) или маску. В отличие от этого метода инвазивный (буквально - проникающий) предполагает, что за лёгкие человека работает аппарат ИВЛ. Доступ кислорода происходит через интубационную трубку, вставленную в трахею. Интубированный пациент находится в беспомощном состоянии: не может есть, пить, самостоятельно отправлять естественные нужды.

ЭКМО - метод экстракорпоральной оксигенации - фактически являет собой систему искусственного кровообращения. К этому аппарату подключают человека в очень тяжёлом, критическом состоянии.

- ЭКМО полностью замещает функцию сердца и лёгких, обмен кислорода происходит вне организма в специальном аппарате, - поясняет Максим Петрушин.

Когда человек подключен к ЭКМО, кровь с помощью насоса поступает к искусственному лёгкому - оксигенератору, который насыщает кровь кислородом и удаляет углекислый газ. Это высококлассная разработка, спасающая жизни, но… звучит всё, согласитесь, довольно страшно.

ВОДА ЧЕРЕЗ ТРУБОЧКУ И ТУАЛЕТ, НЕ ВСТАВАЯ С КРОВАТИ

- Люди находятся, мягко говоря, в не очень комфортных условиях: с ними приходится осуществлять инвазивные манипуляции, в реанимации чаще всего шум, срабатывают сигналы тревоги, бегает медперсонал, круглосуточно поступают пациенты, кто-то просит о помощи… Всё это огромнейший стресс для попавшего в реанимацию человека, - рассказывает врач.

В реанимации пациент лежит на животе более 12 часов в день. А многие - целые сутки. Кислородную маску (если больной находится на высокопоточной оксигенации) можно снять, только чтобы поесть или попить через специальную трубочку.

- Отключение от аппарата даже на 10-15 минут может привести к гибели пациента, - объясняет Максим Петрушин. - Встать и сходить в туалет человек, естественно, тоже не может. К нему приходят медицинские работники и помогают отправлять физиологические нужды. С кровати больной не может встать вообще ни для чего: у него, во-первых, просто не хватит сил, а во-вторых, настолько увеличится расход кислорода, что это может быть фатально - пациент просто погибнет.

«ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ШАНСОМ ВЫЖИТЬ?»

- Я работаю в реанимации с ковидом с марта 2020 года. И не пойму, почему некоторые до сих пор не вакцинировались. Сейчас большинство пациентов реанимации - крепкие люди 40-60 лет. Когда у пациента спрашиваешь, почему он не вакцинировался, слышишь в ответ: «Я не хотел». Почему-то вакцинироваться ему было страшно. А теперь, когда он лежит на 100-процентном кислороде и за секунду пытается попить воды, это не страшно? - недоумевает доктор. - Десятки тысяч заболевших в России ежедневно, высокие цифры летальности… Почему кто-то ещё не верит в это? Медицина дала вам вакцину - шанс выжить. Почему вы не воспользуетесь этим?

У всех пациентов, прошедших реанимацию, представление о коронавирусе и вакцинации меняется.

- Я спрашиваю у выздоравливающих: если бы вы знали, что вам придётся пройти через всё это, вы бы вакцинировались? Все отвечают в один голос: «Конечно, да», - говорит Максим Петрушин.

Но, к сожалению, в случае с некоторыми пациентами менять мировоззрение бывает уже слишком поздно.

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ

- Если раньше при плохом течении болезни пациент попадал в реанимацию в среднем на десятые - двенадцатые сутки после появления симптомов, то сегодня реанимация может потребоваться уже на пятые - седьмые сутки. Это очень страшно. Вирус мутировал, течение болезни становится более стремительным, - предупреждает врач.

Единственный способ уберечься от печального исхода - это профилактика, подчёркивает Максим Петрушин. Маски и вакцинация - больше не придумано ничего и вряд ли будет придумано в ближайшее время.

- Если развиваются тяжёлые последствия: инсульты, инфаркты или лёгочная эмболия - это зачастую билет в один конец… У таких пациентов очень высок риск неблагоприятного исхода… - честно говорит Максим Петрушин.

При этом и у выздоровевших пациентов сохраняются высокие шансы получить опасное заболевание как постковидное осложнение:

- Все цифры уже опубликованы: на 30% увеличивается риск инфарктов, инсультов, тромбоэмболических осложнений, на 20% увеличивается риск почечной недостаточности и переход её в хроническую почечную недостаточность. Пока непонятно, как коронавирус отразится на детях, когда заболевают беременные женщины, и как коронавирус отразится на репродуктивной функции.

ПЕРЕСТАНЬТЕ БЫТЬ ЭГОИСТАМИ

Когда «КП»-Тверь» спросила Максима Петрушина, человека, который уже больше года почти ежедневно видит умирающих от коронавируса людей, что он хотел бы сказать нашим читателям, доктор был краток:

- Ребята, перестаньте быть эгоистами. Подумайте о себе и своих близких. Ношение масок и вакцинация - это обязательно! Вы, конечно, сами отвечаете за своё здоровье... Но задумайтесь! Хотя бы о безопасности близких…

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