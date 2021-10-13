Досуг в Твери с 13 по 20 октября: Привет из XX века и гитарная мистерия, танцы и картины, премьера в ТЮЗе и экспериментальный спектакль

В Твери культурная жизнь насыщена событиями, Пушкин бы оценил. Фото: Александр ЖМУЛИН

КОНЦЕРТЫ

Любимые песни и гитара

Тверская филармония вновь подготовила интересные концерты для тверских и приезжих меломанов.

15 октября в 18:30 публике передадут музыкальный привет из 20 столетия - концерт «Песня остается с человеком».

Участвуют губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», губернаторский камерный хор «Русский партес», солисты и коллективы Тверской филармонии.

В программе: самые любимые песни прошлого - сочинения Пахмутовой, Мартынова, Бабаджаняна, Соловьёва-Седого и другие.

Стоимость билетов: от 500 до 700 рублей.

20 октября в 18:30 филармония приглашает послушать «Шедевры гитарной музыки». Эта музыкальная программа будет впервые представлена в Твери.

В магию музыки публику погрузит российский мастер классической гитары Ирина Александрова из Москвы.

«Слушая гитару Ирины, попадаешь в сильный, упругий, насыщенный поток, а точнее - мистерию музыкальных потоков», - так описывали ее музыкальное искусство в одной из рецензий.

В программе: произведения А. Барриоса, А. Хосе, Н. Кошкина, Д. Рейса и другие.

Стоимость билетов: от 200 до 400 рублей.

Танцы народов мира

18 октября в 19:00 в Твери в ДК «Пролетарка» начнется концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова (Башкортостан).

Коллектив с мировым именем представит великолепную программу «Танцы народов мира». Она была удостоена звания «Посол мира» ЮНЕСКО и золотой медали «Пять континентов» в Париже.

Выступления ансамбля имени Файзи Гаскарова - это зрелище, воссоздающее атмосферу старинных легенд, завораживающих образов древних эпосов.

Цена билетов: от 400 до 1200 рублей.

Телефон для справок: 30-10-30.

СПЕКТАКЛИ

У каждого своя гроза…

В Тверском театре юного зрителя - премьера.

15 и 16 октября в 18:30 и 17:00 в ТЮЗе представят постановку «Гроза». Это новый спектакль уже хорошо знакомого тверским театралам режиссера из Англии Вероники Вигг.

Это интерпретация пьесы Александра Николаевича Островского «Гроза» - одного из выдающихся произведений русской драматургии.

Вот что сказала Вероника Вигг о спектакле: «У каждого из нас есть своя собственная гроза. Не атмосферное явление, а событие, которое навсегда изменило нашу жизнь. После «гроз» человеческие судьбы уже никогда не будут прежними. Гроза может сделать нас мудрее или слабее, страшнее или терпимее. В город Калинов пришло шесть апостолов…»

В спектакле заняты многие актеры ТЮЗа. В том числе и его корифеи.

Возрастные ограничения: 12+

Цена билетов: от 250 до 800 рублей.

И снова Фрида

16 октября в 17:00 в театре кукол вновь представят экспериментальный спектакль для взрослых «Фрида.Memoria». Он рассказывает о судьбе мексиканской художницы Фриды Кало.

Спектакль, полный фантазий, творческих поисков, страсти, любви, страданий... Также, как и работы Фриды, постановка наполнена символами, метафорами, несущими в себе глубокий смысл. Это история о любви и предательстве, творчестве и противоречии, победы цвета над темнотой, жизни над смертью.

Спектакль рекомендован к просмотру лицам, достигшим 16 лет

Цена билета: 400 рублей.

ВЫСТАВКИ

Картины и пиктограммы

В Тверской областной картинной галерее (Императорский дворец) продолжается выставка современного художника-нонконформиста Игоря Новикова.

Свободный и смелый - так можно охарактеризовать художественный язык Игоря Новикова. Его искусство - это смешение русских реалистических традиций и эстетических идеалов новейшего времени.

На многих работах Новикова возникают пиктограммы «олень» (символ чистоты, духовности) и «человек» (люди в матрице шаблонов).

В общем, его картины стоит увидеть. Точно не заскучаете.

Справки о стоимости билетов и заказ экскурсий по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43