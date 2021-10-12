В Тверской области вдвое выросло количество работающих на каникулах подростков

Летом подростки могут трудоустроиться в разных отраслях. в том числе - в сельском хозяйстве. но популярнее все-таки сфера услуг. Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше 6000 подростков трудились летом на различных предприятиях и организациях региона. При этом по данным за 2021 год в 2,3 раза по сравнению с 2016-м выросло количество несовершеннолетних, трудоустроенных во внебюджетной, то есть коммерческой сфере.

Такие цифры были озвучены на заседании областного правительства, которое 12 октября провел губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя провел заседание областного правительства. Фото: ПТО

По представленной на заседании информации, Тверская области занимает второе место среди регионов Центрального федерального округа по доле трудоустроенных ребят - в каникулы подрабатывают 13% школьников Верхневолжья.

За прошедшие пять лет количество организаций внебюджетной сферы, где работают подростки, увеличилось в 2,6 раза: если в 2016 году их было 74, то в 2021-ом – 195. Число трудоустроенных на частных предприятиях школьников выросло с 622 до 1 448 человек.

В топ-5 профессий, где наиболее востребованны ребята, входят рабочий, официант, упаковщик, продавец, кассир.

Губернатор на акцентировал внимание на том, что организация трудовой занятости подростков на каникулах - это важная частью подготовки будущих кадров для наших предприятий и организаций.

- Это также воспитание детей на основе уважения к труду, возможности для выбора школьниками будущей профессии. Задача - вырастить и воспитать граждан, которые будут принимать участие в развитии нашего региона и страны, - подчеркнул Игорь Руденя.

По словам главы региона, уже в школе следует создавать условия для профессионального самоопределения детей.

Губернатор поручил Минобразования региона поработать вопрос о введении в Тверской области Дня трудовой ориентации школьников.

Кроме того, Игорь Руденя поручил предусмотреть квотированные рабочие места для сирот и детей, находящихся в непростой жизненной ситуации.

СПРАВКА КП

На региональном уровне расширены меры поддержки предприятий, принимающих на работу школьников.

С прошлого года работодателям, которые берут на работу ребят в возрасте от 14 до 18 лет, возмещают 50% от затрат на зарплату. Компенсацию могут получать как коммерческие, так и бюджетные организации.

В 2020-ом такую поддержку получили 232 предприятия, в 2021-м - уже 311 организаций. Причем финансирование данной субсидии увеличено до 6,6 млн рублей.