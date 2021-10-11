Психотерапевт из Твери об осложнениях: «Коронавирус тяжело сказывается на психическом здоровье»

Обнаружив у себя признаки психического нарушения после коронавируса, обратитесь к специалисту! Фото: Евгения ГУСЕВА

То, что у переболевших коронавирусом бывают ментальные (мыслительные или психические) проблемы, - доказанный факт. Об этом не раз сообщали как российские специалисты, так и авторитетные международные источники, в частности - журнал «Ланцет». Подтверждают тревожный факт и тверские медики.

- Пандемия COVID-19 тяжело сказывается на психическом здоровье людей. От неё страдают практически все группы населения, в том числе медицинский персонал и другие работники «красных зон», учащиеся, одинокие люди и пациенты с уже имеющимися психическими заболеваниями, - рассказала врач-психиатр, психотерапевт Тверского областного психоневрологического диспансера Елена Царёва.

ШИРОКИЙ СПЕКТР РАССТРОЙСТВ

Доктор отмечает, что у интеллектуальных или психических расстройств, связанных с коронавирусом, две причины: прямое токсическое действие вируса на нервную систему и напряжение в обществе, связанное со страхом за своих близких и будущее.

- Тревога, плохой сон, снижение настроения, нарушения в работе вегетативной нервной системы, снижение памяти, рассеянность, усталость - это далеко не весь перечень симптомов, на которые жалуются пациенты, - перечисляет Елена Царёва.

По словам врача, у переболевших ковидом отмечают широкий спектр психопатических расстройств: от невротических состояний (например, подавленности или высокой тревожности, снижения умственной активности) до психотических эпизодов. Последнее уже очень серьёзно. Психотический эпизод - это сложное расстройство, которое может сопровождаться неадекватным поведением, бредом, дезориентацией в пространстве, нарушением мышления и другими симптомами.

ТРЕНИНГИ, ВИТАМИНЫ, КРОССВОРДЫ

Обнаружив у себя признаки психического нарушения, не тяните и обратитесь к специалисту. Возможно, всё обойдётся даже без таблеток.

- Из немедикаментозных методов терапии постковидных состояний очень хорошо помогает биологическая обратная связь (БОС) - тренинг, который, помимо снятия тревоги, дает возможность победить проблемы с дыханием. В нашем диспансере мы успешно применяем этот метод, - говорит Елена Царёва.

К сожалению, постковидные состояния ещё слишком мало исследованы: в условиях пандемии мы живём меньше двух лет. Точно сказать, насколько обратимы психические изменения, вызванные коварным Sars-CoV-2 и его агрессивными новыми формами, затруднится сказать даже опытный специалист.

Но стремиться к выздоровлению необходимо. В этом вам помогут отдых, свежий воздух, чтение хорошей литературы, отказ от вредных привычек и своевременное обращение за медицинской помощью в случае необходимости. Специалисты Роспотребнадзора также советуют принимать витамины, особенно группы В (их должен назначить врач), разгадывать кроссворды или решать математические задачки. Будьте здоровы!

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