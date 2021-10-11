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Общество11 октября 2021 12:00

ООО «Тверская генерация» ведет работу с должниками

Ресурсоснабжающая компания активизировала работу по взысканию долгов, чтобы не оставить город без тепла
Илья КУПРИЯНОВ
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ООО «Тверская генерация»

ООО «Тверская генерация»

Так за 2021 год Общество опубликовало 34 сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника, на общую сумму более 80 млн рублей. Задолженность образовалась в основном до 2020 года.

Основной контингент должников – управляющие организации, крупными из которых являются ООО «КИТЕЖ», с задолженностью свыше 45 млн рублей и ООО «Дома в порядке Первомайский» с задолженностью более 8,2 млн рублей.

Работа с должниками ведется достаточно активно. В результате поданных заявлений погашено более 10 млн рублей. В отношении семи должников введена процедура банкротства, что составляет 20% от поданных заявлений. После подачи заявления в суд часть предусмотрительных должников погасили задолженность.

Отдельная статистика – случаи, касающиеся должников, находящихся в процедуре банкротства, а это пятьдесят должников, с суммой долга более 400 млн рублей. Основными должниками-банкротами являются управляющие организации. Так бывшая управляющая организация министерства обороны АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» имеет задолженность порядка 101 млн рублей, муниципальная управляющая организация МУП «На Левитана», с долгом свыше 28,6 млн рублей.

Обращает на себя внимание банкротство частных управляющих организаций, где бенефициары используют банкротство как инструмент ухода от оплаты задолженности. При этом управляющие организации банкротятся и ликвидируются с долгами перед ФНС и РСО, а бенефициары создают новые юридические лица иногда даже с идентичным фирменным наименованием. В результате действий таких управляющих организаций и бенефициаров Обществу причинен ущерб в размере более 250 млн рублей.

По всем фактам банкротства должников Общество передает информацию в контролирующие органы для принятия процессуальных решений.

В различной прессе то и дело появляется информация, что «Тверская генерация» взыскивает долги с организаций жилищного хозяйства неправомерно. Абсурд. «Тверская генерация» ведет диалог с должниками и готова пойти на переговоры для решения возникшей ситуации и разъяснения долговых вопросов. Финальное решение – за самими должниками, либо довести дело до судебных разбирательств, либо урегулировать вопрос в досудебном порядке.

Таблица подачи заявлений на банкротство должников 2021 год.

Группы юридических лиц банкротов

БИЗНЕС-ПРЕСС