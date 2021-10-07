Коронавирус в Твери, последние новости на 7 октября 2021: агитация из ковидной реанимации

Скрин с видео.
Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 7 октября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 458 случаев заражения (+269 за сутки).
Выздоровели 59 578 пациентов (+52 за сутки).
На карантине - 7202 гражданина (+213).
Умерли 1678 человек (+4).
Прививку сделали 402 069 человек, за последние сутки – 1233 гражданина.
Это данные оперштаба региона.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 561 случаев (+ 105 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 5163 (+29),
Ржев - 3849 (+12),
Вышневолоцкий городской округ - 3075 (+10),
Калининский район - 3071 (+9),
Кимры - 2321 (+15),
Торжок - 2176 (+0).
Графика: Яндекс
В тверском сегменте интернета стали появляться ролики, в которых больные коронавирусом, находящиеся в реанимации, рассказывают свои истории и агитируют сделать прививку. Размешают их в официальном паблике, информирующем население о распространении коронавируса в регионе.
Ролики короткие, лица больных закрыты, но видно, что им говорить тяжело. На одном из них больная произносит следующее:
-Нужно было делать прививку, а я заболела, и мне дали отвод, 6-го числа должна была делать прививку, но заболела уже коронавирусом. Я хочу сказать, что лежу здесь уже не знаю, сколько времени. Я считаю числа, потому что это страшно. Лежу в таком положении день и ночь. Поэтому, я думаю, надо прививаться.
-Я медик со стажем, ветеран труда ... внуки привились, а я нет, - делится другая пациентка с кислородной маской на лице.
Этично ли снимать больных в таком состоянии в реанимации? Очевидно, все юридические формальности соблюдены и больные дали согласие, раз первоисточником их стал госпаблик.
Однако, ролики имеют эффект их обсуждают и репостят.
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Графика: ПТО