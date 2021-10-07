Коронавирус в Твери, последние новости на 7 октября 2021: агитация из ковидной реанимации

Скрин с видео. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 7 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 458 случаев заражения (+269 за сутки).

Выздоровели 59 578 пациентов (+52 за сутки).

На карантине - 7202 гражданина (+213).

Умерли 1678 человек (+4).

Прививку сделали 402 069 человек, за последние сутки – 1233 гражданина.

Это данные оперштаба региона.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 561 случаев (+ 105 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5163 (+29),

Ржев - 3849 (+12),

Вышневолоцкий городской округ - 3075 (+10),

Калининский район - 3071 (+9),

Кимры - 2321 (+15),

Торжок - 2176 (+0).

Графика: Яндекс

В тверском сегменте интернета стали появляться ролики, в которых больные коронавирусом, находящиеся в реанимации, рассказывают свои истории и агитируют сделать прививку. Размешают их в официальном паблике, информирующем население о распространении коронавируса в регионе.

Ролики короткие, лица больных закрыты, но видно, что им говорить тяжело. На одном из них больная произносит следующее:

-Нужно было делать прививку, а я заболела, и мне дали отвод, 6-го числа должна была делать прививку, но заболела уже коронавирусом. Я хочу сказать, что лежу здесь уже не знаю, сколько времени. Я считаю числа, потому что это страшно. Лежу в таком положении день и ночь. Поэтому, я думаю, надо прививаться.

-Я медик со стажем, ветеран труда ... внуки привились, а я нет, - делится другая пациентка с кислородной маской на лице.

Этично ли снимать больных в таком состоянии в реанимации? Очевидно, все юридические формальности соблюдены и больные дали согласие, раз первоисточником их стал госпаблик.

Однако, ролики имеют эффект их обсуждают и репостят.

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Графика: ПТО