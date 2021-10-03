Коронавирус в Твери, последние новости на 3 октября 2021: машина для жены погибшего священника, форум отцов и конкурс красавиц

Коронавирусная кривая опять устремилась вверх. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 3 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 188 случаев заражения (+245 за сутки).

Выздоровели 59 118 пациентов (+7 за сутки).

На карантине - 6417 граждан (+231 за сутки).

Умерли 1653 человек (+7).

Прививку сделали 399 150 человек, за последние сутки – 903 гражданина.

Это данные оперштаба региона.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 977 случаев (+88 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5055 (+26),

Ржев - 3766 (+9),

Вышневолоцкий городской округ - 3032 (+14),

Калининский район - 3002 (+11),

Кимры - 2281 (+6),

Торжок - 2142 (+2).

Статистика коронавируса в Тверской области на 2 октября. Графика: yandex.ru

Вдове погибшего в Тверской области протоиерея Сергия Дробы подарили внедорожник. Дорогой подарок сделал некий благотворитель, сообщает Тверская епархия. Напомним, Протоиерей Сергий, настоятель Никольской церкви в Красной слободе Твери, руководитель Центра подготовки церковных специалистов Тверской и Кашинской епархии , погиб 7 июня в автокатастрофе на дороге между Кашином и Калязином. Без мужа и отца остались его жена и 11 детей.

Тем временем общественная жизнь кипит. В Твери состоялся "Форум отцов". В нём приняли участие отцы из многодетных, замещающих, молодых семей, а также отцы, в одиночку воспитывающие детей. На форум в Тверь приехали папы из муниципалитетов региона.

Были организованы дискуссии на важные родительские темы. Собравшиеся также приняли участие в работе четырёх секций: "Отцы и дети: психологически-педагогические отношения", "Экономика семьи и семейное право", "Детская безопасность" и "Совместная детско-родительская деятельность".

И немного о красоте в коронавирусную эпоху. Началась подготовка к очередному конкурсу "Мисс Тверь". Объявлен кастинг красавиц. Претендентки на звание самой красивой девушки Твери 2022 года должны быть не ниже 170 сантиметров не старше 25 лет. Кроме того, красавицы не могут состоять в браке на момент конкурса - ведь это именно "Мисс Тверь", а не миссис.

Хочется напомнить всем девушкам, которые захотят принять участие в ежегодном конкурсе красоты (и не только им), о необходимости беречь здоровье - коронавирус не дремлет. Более того, в последние дни статистика заболеваемости неуклонно растёт. Держите социальную дистанцию, вакцинируйтесь, используйте антисептики и носите маски - в регионе продолжает действовать масочный режим в местах скопления людей.

Статистика коронавируса в районах Тверской области. Фото: ПТО

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