Мандаты вручены: Поимённый список депутатов Законодательного Собрания Тверской области 7-го созыва

Удостоверения вручены - начинается работа, первое заседание Заксобрания состоится 7 октября. Фото: ЗСТО

1 октября на 47-м заседании Облизбиркома избранным депутатам Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва были розданы мандаты - удостоверения об избрании.

Торжественная церемония состоялась в здании областного парламента на Советской, 33. Удостоверения вручала председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

В седьмом созыве Законодательного Собрания региона будет работать пять партий. Абсолютное большинство - 29 мандатов - получили депутаты «Единой России», пять мандатов у КПРФ, три - у ЛДПР, два - у «Справедливой России». И ещё один мандат получила «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», которая прошла в ЗС впервые.

Первое заседание Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва состоится в четверг 7 октября.

Список избранных депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва

1. Аксёнов Сергей Михайлович (ЕР)

2. Антонов Константин Анатольевич (ЕР)

3. Бабушкин Артур Эльксович (ЕР)

4. Белых Эдуард Николаевич (Справедливая Россия)

5. Буевич Константин Игоревич (ЕР)

6. Булатов Леонид Николаевич (ЛДПР)

7. Волкова Лилия Унчеровна (Справедливая Россия)

8. Воробьёв Василий Александрович (ЕР)

9. Воробьёва Людмила Фёдоровна (КПРФ)

10. Голубев Сергей Анатольевич (ЕР)

11. Гончаров Артём Сергеевич (КПРФ)

12. Гришин Александр Алексеевич (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)

13. Гуменюк Дмитрий Юрьевич (ЕР)

14. Екимова Анна Николаевна (ЕР)

15. Епишин Андрей Николаевич (ЕР)

16. Ефаненкова Любовь Алексеевна (КПРФ)

17. Истомин Андрей Александрович (КПРФ)

18. Карпов Дмитрий Викентьевич (ЛДПР)

19. Клиновский Александр Эдуардович (ЕР)

20. Константинов Виктор Вениаминович (ЕР)

21. Корниенко Лилия Нигматулловна (ЕР)

22. Королёв Павел Владимирович (ЛДПР)

23. Кушнарев Александр Леонидович (ЕР)

24. Лебедев Олег Станиславович (ЕР)

25. Лебедев Руслан Львович (ЕР)

26. Максимова Светлана Викторовна (ЕР)

27. Мищенко Владимир Сергеевич (ЕР)

28. Можжеров Павел Юрьевич (КПРФ)

29. Николашкин Андрей Николаевич (ЕР)

30. Петрушенко Станислав Анатольевич (ЕР)

31. Пилюшкин Максим Иванович (ЕР)

32. Рыкин Алексей Николаевич (ЕР)

33. Секержицкий Антон Мечиславович (ЕР)

34. Слепышев Александр Викторович (ЕР)

35. Старцев Александр Львович (ЕР)

36. Сульман Максим Гдалиевич (ЕР)

37. Цеберганов Юрий Владимирович (ЕР)

38. Шереметкер Ирина Викторовна (ЕР)

39. Шкиль Валерий Степанович (ЕР)

40. Шпагин Владимир Анатольевич (ЕР)