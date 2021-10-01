Под Тверью установили надгробье с QR-кодом, позволяющим посмотреть ролик об умершем

В Твери надгробий с QR-кодом пока больше нет. Фото: VK/Алексей Бабенков

На Николо-Малицком кладбище под Тверью с недавних пор можно наблюдать необычное, как бы разделенное надвое надгробие. На одной его части немного проступают барабаны, на второй - изображение погруженного в музыку, в игру молодого человека за барабанной установкой. Это Андрей Катков…

В граните выбиты строки о нем:

Человек - музыкант.

Человек - душа.

Он слышал так,

Как мы не слышали…

Совершенно необычной для Твери его могилу делает то, что на надгробии в нижнем углу есть QR-код.

Вид на могилу и надгробие Андрея. Фото: VK/Алексей Бабенков

Надгробие и памятный ролик

Наведя на код смартфон, можно посмотреть видео, посвященное Андрею Каткову. Там идут кадры с этим лучезарным душевным человеком, влюбленным в музыку, замечательным барабанщиком. Сопровождает видео песня Дианы Арбениной «Звучи» (мы поставили видео на сайт без музыки из-за закона об авторском праве).

Подобное новшество - снабжать QR-кодами надгробия - уже практикуется в Москве, но для нашего края пока еще уникально.

Как рассказала нам сестра Андрея Анна Чеботарёва, идею снабдить памятник QR-кодом с отсылкой к посвященному Андрею видео высказал директор фирмы по изготовлению памятников.

- Я озвучила ему, что хочу, и он быстро нарисовал примерный эскиз памятника с учетом того, что Андрей был барабанщиком, - уточнила Анна. - Когда встал вопрос про барабаны, директор фирмы сказал, что ему нужна их фотография. У меня не было фото, но я показала ему видео, посвященное Андрею. И он тут же предложил сделать QR-код с отсылкой к этому видео. Оказывается, это уже довольно популярное веяние в Москве, но в Твери у нас такого, насколько я знаю, нет. Памятник Андрею - первый с QR-кодом.

Это видео к посвященным музыканту концертам в Твери и Москве создала московская ученица Андрея Каткова (он преподавал игру на барабанах, в том числе в Москве) Маргарита Сидорова.

- Она прониклась добрыми чувствами к Андрею и помогала ухаживать за ним, когда его болезнь - онкология - начала прогрессировать, - пояснила сестра.

Музыкант

Мы не можем не вспомнить об Андрее.

Он проникся музыкой еще в детстве. Как рассказывает его сестра Анна, чуть ли не в первом классе начал играть на гитаре:

- Андрей сам учился играть на ней, потом, уже в более старших классах, увлекся игрой на барабанах. Если я не ошибаюсь, он даже сам собрал свою первую барабанную установку. Она стояла в его комнате. Он дубасил на ней с утра до вечера. Андрей тогда любил тяжелый рок, хеви-металл, слушал, помню, «Металлику». Случались из-за его рьяной любви к музыке и ссоры с родителями. Потом уже, когда он поступил в музыкальное училище, каких только инструментов не было в его комнате. Он и на баяне играл, и на синтезаторе, и на гитаре, и, конечно же, на барабанах. Устраивал в комнате репетиции. Жил музыкой.

Учителем игры на барабанах для Андрея стал известный в Твери и за ее пределами барабанщик, педагог Тверского училища имени Мусоргского Алексей Бабенков. Он привил ему любовь к джазу.

Совсем еще молодой Андрей со своим учителем Алексеем Бабенковым. Фото: предоставлено Маргаритой Сидоровой.

- Именно у меня в классе Андрей полюбил джаз и начал играть его на барабанах, - рассказал Алексей Геннадьевич. - Когда он поступил в училище, был самоучкой, у него не было серьезной базы, но он был очень талантливый. Андрей за четыре года стал играть лучше многих моих учеников. Впоследствии освоил столько барабанных школ, научился играть в разных стилях. Он был барабанщик-универсал.

После училища имени Мусоргского Андрей немного поучился классической игре на барабанах в Москве, в Государственной классической академии имени Маймонида, но не доучился. Андрея не очень привлекала карьера классического барабанщика. Он обожал джаз!

Впоследствии он все-таки окончил Московский государственный университет культуры и искусств.

С 2009 по 2018 год Андрей Катков активно участвовал в первоклассных фееричных джазовых фестивалях, проводимых в Твери Алексеем Бабенковым.

Блестяще играл Андрей и в московских коллективах «Mill&Renoir», «Мила-Ракета», «Ля Фи», «Quattro-Jazz», «Qui? Toi!», выступал со многими известными джазовыми музыкантами.

Есть в его музыкальной карьере и моменты сотрудничества с Леонидом Агутиным, с группой «Самоцветы».

Андрей классно играл на барабанах в самых разных стилях, и в самых разных коллективах. Это снимок с концерта 2019 года в московском джаз-клубе "Эссе". Фото: Предоставлено Маргаритой Сидоровой.

Сегодня многие вспоминают Каткова не только как великолепного тонкого музыканта, барабанщика, но и как человека с большой буквы.

Очень много хороших слов нам сказала об Андрее его ученица Маргарита. Они очень дружили в последние годы его жизни.

- Это был человек потрясающего мужества, цельный, мудрый, тонкий, тактичный, бесконечно талантливый, очень светлый, порядочный, честный, открытый, добрейший, - говорит об Андрее Маргарита.

Что к этому прибавить?

Его жизнь прервала тяжелая болезнь (рак мозга) 14 мая 2020 года. Ему было 38 лет, оставалось немного до 39-летия…

Похоронили его, как и подобает музыканту, под музыку.

НА ЗАМЕТКУ

Такие разные надгробия

В мире немало оригинальных надгробных памятников, которые отличает какая-нибудь изюминка.

Так, в Нидерландах есть необычное захоронение двух супругов. Они прожили в браке 38 лет, но не могли покоиться вместе: женщина была католичкой, а ее муж - протестантом. Друзья семьи нашли необычный выход: два надгробия, разделенных стеной католического и протестантского кладбищ, соединили каменные руки.

В Париже на старинном кладбище Пер-Лашез впечатляет надгробная скульптура на могиле музыканта и актера Фернана Арбело, которая держит в руках изваяние головы любимой жены.

А вот могила южноафриканского актера, писателя, певца и режиссера Джо Мафела организована в виде копии целой гостиной с телевизором, журнальным столиком и любимым креслом покойного.