В Тверской области идёт работа над новым изданием региональной Красной книги: помочь может каждый желающий

Поможем делу сохранения биологического разнообразия! Фото: Виктория МИНАЕВА

Все, конечно, слышали о Красной книге. В ней содержатся сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, растений, грибов и лишайников. Самая большая Красная книга - это Красная книга МСОП (Международный союз охраны природы). Собственное издание есть у России, создаются свои красные книги и в регионах страны.

В Тверской области сейчас готовится третье издание региональной Красной книги (прошлое выпущено в 2016 году). Чтобы книга была полной, необходимо собрать свежую информацию о редких видах, живущих и растущих на территории нашего региона.

- Созданная по итогу этой работы база данных будет использоваться при принятии управленческих решений в сфере охраны природы на уровне высшего руководства области, - рассказала «КП»-Тверь» руководитель проекта по ведению и подготовке нового издания Красной книги Тверской области Анна Рыбакова. - Сведения о состоянии редких видов флоры и фауны, фотографии, прошедшие отбор специалистов, войдут в новое издание Красной книги региона.

Причём помочь в этом полезном, гуманном и интересном деле может каждый. Как и зачем? Расскажем.

ПОМОЧЬ КРАСНОЙ КНИГЕ

Задача будет посильной для того, кто любит наблюдать за природой, ходить в походы, заниматься фотоохотой или просто часто делает вылазки по грибы-ягоды. Если в одной из таких прогулок вы обнаружите редкий вид (это может быть растение, гриб, лишайник, зверь, птица, насекомое), обязательно сфотографируйте свою находку и запишите, где и когда её обнаружили.

Эту информацию нужно будет передать специалистам, занимающимся сбором сведений для переиздания Красной книги Тверской области на адрес электронной почты flora-i-fauna.tver-obl@yandex.ru. Письма ждут до 15 октября.

В письме необходимо указать название вида, место встречи и время наблюдения, количество объектов (по возможности). Приложите фотографии, сообщите свои ФИО и контакты для обратной связи.

ВАШЕ ИМЯ В КРАСНОЙ КНИГЕ

В Красной книге Тверской области могут напечатать и ваше имя.

- Данные, успешно прошедшие проверку, будут учтены при подготовке рукописи Красной книги Тверской области с указанием в новом издании имён наблюдателей, - говорит Анна Рыбакова.

Если собранные вами данные и фото пригодятся, вас известят об этом в ответном письме - проверяйте электронную почту.

А РЕДКИЙ ЛИ ЭТО ЗВЕРЬ?

Если вы не уверены, что найденные вами растение, лишайник, гриб или животное редкие, или не знаете, как точно называется вид, проконсультируйтесь с зоологом или другим специалистом (микологом, ботаником). Например, можно обратиться на биофак ТвГУ: (8 (4822) 32-06-80), или к работникам Центрально-Лесного биосферного заповедника: (8 (48266) 2-24-33).

Если же поиск специалиста для вас сложен, остаётся свериться с предыдущей версией Красной книги Тверской области. В электронном формате она опубликована на сайте регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

Можно и просто отправить информацию составителям нового издания Красной книги - они разберутся. Даже если вы полностью уверены в точности ваших предположений, информацию будут проверять.

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ НАВСЕГДА

Красная книга - это не просто летопись живой природы. Это юридический документ. Растения, животные, грибы и лишайники, упомянутые в ней, подлежат государственной охране.

- В то же время этот документ призван донести до простых жителей понимание красоты, хрупкости природы и нашего долга сохранить биоразнообразие родной земли. Поэтому сейчас мы стремимся максимально осветить проект и приобщить к нему как можно больше неравнодушных людей, а тех, кто равнодушен, расшевелить, увлечь и поднять интерес к природе региона, - говорит Анна Рыбакова.

Важно не допустить того, что уже случалось. Увы, биоразнообразие наших лесов, рек и полей нищает.

- Беркут - самый крупный орёл, занесённый в Красную книгу Российской Федерации, - до недавнего времени гнездился на территории Тверской области. Но исследования последних лет показали, что эти птицы покинули регион, - с грустью констатирует Анна Рыбакова.

И этот пример не единственный. Садовая и лесная сони, жуки-мертвоеды, бабочки ракитниковые желтушки - все они больше у нас не живут. Прочитайте Красную книгу, там всё об этом есть. Существуют опасения, что в новом издании список расширится…

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

Чтобы привлечь наибольшее внимание к проблеме гуманного отношения к природе, составители планируют выпустить не только печатное, но и электронное издание Красной книги Тверской области с возможностью обратной связи от читателя.

И если о времени пуска в печать обычной книги ещё неизвестно, то её электронная версия должна появиться уже в будущем году. По словам Анны Рыбаковой, в ближайшее время появятся сайт проекта и посвящённые новой книге группы в соцсетях. «КП»-Тверь» обязательно будет держать вас в курсе.