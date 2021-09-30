Коронавирус в Твери, последние новости на 30 сентября 2021: следователи проверяют информацию об истязании младенца, в селах проводится бесплатная диспансеризация для населения

Жители смогут пройти диспансеризацию и сделать прививку от гриппа Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 30 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 470 случаев заражения (+228 за сутки).

Выздоровели 58 978 пациентов (+159 за сутки).

На карантине - 5861 граждан (+66 за сутки).

Умерли 1231 человек (+3).

Прививку сделали 396 327 человек, за последние сутки – 1184 граждан.

Это данные оперштаба региона.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 738 случаев (+81 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5018 (+25),

Ржев - 3733 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 2983 (+4),

Калининский район - 2960 (+5),

Кимры - 2267 (+7),

Торжок - 2139 (+10).

Пандемийная статистика. Графика: yandex.ru

В Тверской области следователи проверяют информацию об истязании грудного ребенка родной матерью. Сообщение об этом появилось в одном из пабликов Удомли.

Женщина сообщила, что по соседству живёт молодая мать, которая регулярно избивает младенца, когда он плачет, и даже однажды топила ребёнка в воде. Сказанное очевидица подкрепила аудиозаписью на которой слышны крики, шум, детский плач.

Информацию проверяет следственный комитет. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В рамках Всероссийского Дня сердца, который отмечается 29 сентября, в регионе проходят мероприятия по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

2 октября специалисты Калининской и Ржевской районных больниц приедут в село Тургиново под Тверью и проведут бесплатную выездную диспансеризацию жителей.

Желающие смогут сдать анализ крови, сделать кардиограмму, флюорограмму, маммограмму, пройти некоторые другие исследования. Прием проведет врач-кардиолог.

В этот же день будет организована вакцинация от гриппа.

Коронавирус в Тверской области. Фото: ПТО

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