Коронавирус в Твери, последние новости на 30 сентября 2021: следователи проверяют информацию об истязании младенца, в селах проводится бесплатная диспансеризация для населения

Жители смогут пройти диспансеризацию и сделать прививку от гриппа
Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 30 сентября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 470 случаев заражения (+228 за сутки).
Выздоровели 58 978 пациентов (+159 за сутки).
На карантине - 5861 граждан (+66 за сутки).
Умерли 1231 человек (+3).
Прививку сделали 396 327 человек, за последние сутки – 1184 граждан.
Это данные оперштаба региона.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 738 случаев (+81 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 5018 (+25),
Ржев - 3733 (+13),
Вышневолоцкий городской округ - 2983 (+4),
Калининский район - 2960 (+5),
Кимры - 2267 (+7),
Торжок - 2139 (+10).
Пандемийная статистика. Графика: yandex.ru
В Тверской области следователи проверяют информацию об истязании грудного ребенка родной матерью. Сообщение об этом появилось в одном из пабликов Удомли.
Женщина сообщила, что по соседству живёт молодая мать, которая регулярно избивает младенца, когда он плачет, и даже однажды топила ребёнка в воде. Сказанное очевидица подкрепила аудиозаписью на которой слышны крики, шум, детский плач.
Информацию проверяет следственный комитет. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
В рамках Всероссийского Дня сердца, который отмечается 29 сентября, в регионе проходят мероприятия по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2 октября специалисты Калининской и Ржевской районных больниц приедут в село Тургиново под Тверью и проведут бесплатную выездную диспансеризацию жителей.
Желающие смогут сдать анализ крови, сделать кардиограмму, флюорограмму, маммограмму, пройти некоторые другие исследования. Прием проведет врач-кардиолог.
В этот же день будет организована вакцинация от гриппа.
Коронавирус в Тверской области.
Фото: ПТО
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