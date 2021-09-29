Коронавирус в Твери, последние новости на 29 сентября 2021: Врач ФК «Тверь» спас человека, а в онкодиспансере провели высокотехнологичную операцию

Отложенную реконструкцию молочной железы провели в Твери впервые. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 29 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 242 случая заражения (+222 за сутки).

Выздоровели 58 819 пациентов (+113 за сутки).

На карантине - 5689 795 граждан (+106 за сутки).

Умерли 1628 человек (+3).

Прививку сделали 395 143 человека, за последние сутки - 906 граждан.

Это данные оперштаба региона.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 572 22 657 случаев (+85 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4993(+9),

Ржев - 3620 (+31),

Вышневолоцкий городской округ - 2979 (+9),

Калининский район - 2955 (+10),

Кимры - 2260 (новых нет),

Торжок - 2129 (+3).

Графика: Яндекс

Врач футбольного клуба «Тверь» спас человека. 26 сентября в самолёте, на борту которого команда «Тверь» возвращалась из Читы, стало плохо одному из пассажиров. Совсем как в кино, люди в панике начали звать врача.

На зов тут же откликнулся врач ФК «Тверь» Владимир Костюченков. Оказалось, у пассажира эпилептический приступ - состояние опасное. Владимир оказал незнакомцу первую помощь и контролировал его состояние до самой посадки. Поступок настоящего врача.

На взлётно-посадочной полосе больного уже ожидали медики скорой помощи, которым Владимир Костюченков передал своего случайного пациента невредимым.

А в Тверском областном онкологическом диспансере одержана большая медицинская победа - впервые в Твери там провели высокотехнологичную операцию протезирования молочной железы при помощи собственной ткани пациентки и эндопротеза (отложенная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом).

Внедрение новых видов операций в областном онкодиспансере стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Закупили оборудование, обучили врачей в именитых медучреждениях. В Твери теперь можно проводить онкооперации, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.

Хочется верить, что эти новые возможности смогут дать шанс на счастливую жизнь многим пациентам.

Напоследок напомним, что в Тверской области продолжает действовать масочный режим. Это значит, что в местах скопления людей (в том числе, в магазинах и общественном транспорте) необходимо находиться в маске. Это не сложно и характеризует не только вашу законопослушность, но и уважение к окружающим людям.

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.