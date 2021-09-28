Врач футбольного клуба «Тверь» пришел на помощь пассажиру самолета

Спортивный врач Владимир Костюченков - очень опытный и авторитетный специалист. Фото: пресс-служба ФК "Тверь"

Команда «Тверь» 26 сентября с победой возвращалась с последнего матча первого круга Олимп-Первенства II дивизиона ФНЛ из Читы на самолете. И тут прямо в небе понадобилась помощь врача футбольного клуба Владимира Костюченкова - стало плохо одному из пассажиров.

В салоне самолёта начали звать врача, и Владимир Николаевич тут же, по-спортивному быстро отозвался и пришел на помощь.

- Как оказалось, у мужчины случился эпилептический приступ. Я оказал ему первую помощь и был с пассажиром до самой посадки. Мужчине стало гораздо лучше. На взлетно-посадочной полосе уже ожидали медики скорой помощи, которые забрали пассажира, - передала рассказ Владимира Костюченкова пресс-служба ФК «Тверь».

Мы пытались связаться с Владимиром Николаевичем, но он оказался очень скромным человеком и отказался от дальнейших комментариев.

- Он не считает, что сделал что-то из ряда выходящее, что-то особенное, о чем стоит подробно рассказывать, говорит, что просто исполнил свой врачебный долг, - передал "Кп"-Тверь" слова врача пресс-атташе команды Дмитрий Герасимов.

Владимир Николаевич (второй справа в нижнем ряду) вместе с командой радуется победе в Чите. Фото: ФК "Тверь"

Меж тем, мы узнали, что Владимир Николаевич давно работает в спортивной медицине и является весьма авторитетным специалистом в этой сфере. Он как врач входил в штаб многих спортивных команд, причем не только футбольных. Например, работал с российской сборной по пятиборью.

Вот такой классный и отзывчивый врач есть у ФК «Тверь». Можно сказать, что и благодаря ему тверская команда единственная завершила первый круг без поражений в Олимп-Первенства II дивизиона ФНЛ и заслуженно занимает первое место в своей группе.