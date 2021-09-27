Обнародован график соцвыплат семьям в Тверской области в октябре

В регионе заранее оповещают семьи о том, когда им переведут пособия и маткапиталы. Фото: Олег Укладов

Центр выплат «Тверская семья» в конце сентября опубликовал график перечислений социальных пособий на октябрь 2021 года. Он доступен на странице центра в соцсети, но мы выкладываем его скрин здесь.

Чтобы не возникло вопросов у граждан, сотрудники центра обратили внимание всех на то, что в графике указаны конкретно даты перечисления пособий. Дойти до получателя они могут позже - сроки обработки банками порой составляют от трех до 10 рабочих дней.

Отметим, что пособие при рождении ребенка, согласно графику, должны перечислить 6 октября, выплаты на детей 1,5 лет - тоже 6-го, на детей 3 лет - 8-го, единое пособие - 15-го, маткапитал - 22-го.

ГРАФИК