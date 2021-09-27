В Твери парламентарии смогут вкладывать свои депутатские средства в благоустройство дворов

В Тверской городской Думе состоялось очередной заседание. Фото: ТГД

В Твери состоялось очередное заседание городской Думы. Депутаты проголосовали за немалое количество решений. Большинство из них касалось более менее формальных вещей, а вот самый, пожалуй, интересный вопрос значился под номером три.

Не будем полностью озвучивать, как конкретно звучала формулировка предлагаемых в законопроекте изменений, она все равно слишком канцелярская.

Проще и по-русски говоря, речь идет о том, что депутаты ТГД смогут выделять средства из своих депутатских фондов на реализацию инициативных проектов граждан.

Депутаты на заседании. Фото: ТГД

Поясним. Ежегодно у депутатов есть возможность распределить средства - 1 млн рублей - на решение текущих проблем в своём округе (от куда избирались). Ранее парламентарии деньги можно было направить лишь на ремонт и благоустройство муниципального имущества или общественного пространства. Однако в последнее время - из-за принятия в России положений об инициативном бюджетировании - возможности распоряжения депутатским миллионом расширяются.

Соответственные изменения приняли и депутаты Тверской гордумы. Теперь они, к примеру, могут вложить свои депутатские средства в благоустройство дворов. При этом уже не важно есть или нет в этих территориях муниципальная собственность.

Депутаты ТГД единогласно проголосовали за это решение. Вопросов и споров не возникло.

Также депутаты утвердили изменения в Порядок назначения и проведения опроса граждан в городе Твери. Теперь этот способ официально утвержден для выявления мнений граждан о различных инициативных проектах.

- Сегодня нами были приняты важные решения, касающиеся инициативного бюджетирования. Утвержден алгоритм проведения опроса жителей по вопросам участия в подобных проектах. Также нами принято решение, согласно которому депутаты смогут использовать средства так называемого «депутатского миллиона» для финансирования благоустройства придомовых территорий в рамках таких проектов. Это позволит шире внедрять практику благоустройства городских территорий в партнерстве с жителями. - прокомментировал СМИ итоги заседания председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Добавим, что депутаты также приняли в муниципальную собственность пять земельных участков в районе деревень Березино и Цветково Бурашевского сельского поселения Калининского района общей площадью свыше 120 гектаров.

Они расположены в 12 км от трассы М-10, в непосредственной близости от шоссе и маршрутов автобусов. Поэтому планируется отдать эти участки под новое городское кладбище .