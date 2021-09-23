Последние дни сентября в Твери будут пасмурными, а ночи - тёплыми

Уходящий сентябрь удивил нас октябрьской погодой. Так может октябрь порадует бабьим летом? Фото: Артем КИЛЬКИН

До зимы ещё далеко, и темнеет не так рано, но день уже похож на ночь, а ночь - на день. Одинаково хмуро, серо и влажно.

- Ненастная погода остаётся с нами, - сразу избавила нас от иллюзий доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - По западной границе региона проходит мощнейший циклон. Давление низкое - 740 мм ртутного столба.

В выходные ждём дождей, к счастью не сильных. В субботу осадки в основном локальные, облачно с прояснениями. Днём +10, ночью +4…+6 градусов. В воскресенье подмочит немного сильнее, будет +12.

К началу рабочей недели атмосферное давление пойдёт в рост и ко вторнику достигнет отметки 760 мм рт. ст.

- Мы окажемся на восточной периферии скандинавского антициклона. В понедельник дожди если и будут, то совсем чуть-чуть. А вторник и среда должны обойтись без осадков, - продолжает Наталья Сердитова. - Днём в первой половине недели 10-11 градусов тепла. Ночи из-за большой облачности тёплые: +7…+8 градусов.

Что ж, уходящий сентябрь удивил нас октябрьской погодой. Так может октябрь порадует бабьим летом?

Кстати, именно в последнюю неделю сентября можно почувствовать, что зима близко. Ночи начнут отвоёвывать территорию у дней. 22 сентября было пройдено осеннее равноденствие, а значит, солнечного света с каждым днём нам будет доставаться всё меньше. Этот процесс продлится до 22 декабря, когда световой день достигнет минимума.

Подналяжем на витамины! Известно, что недостаток солнечного света грозит нашим организмам дефицитом витамина D, который так и зовут - «солнечный витамин». Придётся восполнить его запасы - этот витамин очень важен, в том числе для общего самочувствия и иммунитета.

Можно купить витамин в аптеке или пополнить его запасы продуктами питания. Главный помощник - рыба жирных сортов. Наибольшее количество витамина D содержится в лососе (около 360 единиц в 100 граммах, в то время как взрослому человеку необходимо ежедневно получать 600-800 единиц). Но, даже поглощая ударные дозы витамина D, нужно гулять, чтобы он усвоился. Ведь плохой погоды не бывает - бывает лишь неправильная одежда и наше собственное хмурое настроение. А это поправимо!