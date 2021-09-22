Тверь борется за звание "Город России - 2021"

Голосовать за родной город может каждый желающий, причём ежедневно. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жители России выбирают самый привлекательный, узнаваемый и интересный город. За звание "Город России" борются административные центры регионов РФ, в том числе, конечно, и столица Верхневолжья - Тверь.

Голосование открыто на сайте проекта "Город России - национальный выбор". Тверь пока здорово отстаёт от лидеров. В первой десятке (по состоянию на 16:30 среды, 22 сентября) Ставрополь, Курск, Севастополь, Нальчик, Грозный, наши соседи - Ярославль и Смоленск, а также Архангельск, Уфа и Владивосток.

Тверь на 64-м месте (из 83-х), за наш город к указанному времени проголосовали всего 952 человека. Для сравнения, у лидера, Ставрополя, было 170 189 голосов, а у Ярославля, занимающего 6-е место, - 66 579.

Голосовать за родной город может каждый желающий, причём ежедневно, но не чаще раза в сутки с одного ip-адреса. Время ещё есть - итоги подведут 30 декабря 2021 года в 15:00 по московскому времени. Никакой регистрации для голосования не требуется.

"Город России" - всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, обладающего неповторимым историческим и культурным наследием и достойного стать национальным символом. Так рассказывают организаторы проекта. О каждом городе-участнике на сайте имеется справка.

О Твери сайт рассказывает довольно сухо и энциклопедично: основана в 1135 году, имеется три профессиональных театра, филармония, музеи, достопримечательности. По всему понятно, что голосовать за конкретный город станут только сами его жители. Так что, чтобы помочь Твери подняться повыше, придётся поднажать.