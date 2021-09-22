Тверь не без проблем вошла в отопительный сезон

Отопление дали, но дошло тепло не до всех Фото: Олег ЗОЛОТО

В связи с ранним похолоданием по постановлению администрации Твери подключение отопления в жилом фонде проводилось с 16 по 19 сентября. Вроде всё получилось, но до сих пор довольно много домов, где батареи либо совсем холодные, либо еле теплые.

Вот что рассказала жительница многоквартирного дома № 50 на улице Склизкова.

- По обновленному ускоренному графику, который доступен на сайте «Тверской генерации», наш дом должны были подключить 18-19 сентября. Но 18-го числа прорвало трубу с горячей водой в подвале соседнего дома, весь день работали коммунальные службы. Воду дали в тот же вечер, а отопления нет до сих пор. В «Генерацию» дозванивались два дня и наконец узнали, что есть ещё прорыв на улице Богданова. Отопления нет и в нескольких близлежащих домах, - описала ситуацию мама пятилетней дочери.

Она с мужем и дочкой вынуждена жить сейчас в одной комнате. Вместе, как говорится, теплее.

Мы обратились к тверичанам в нашей группе в ВК с просьбой присылать сообщения с адресами, если у них тоже проблемы с отоплением. Народ сразу откликнулся.

Вокзальная, дом 5. Мичурина, 44. Литвинки, дом 32. Можайского, 60. Луначарского, дом 3. Проспект Победы, 22/15. Богданова, 24, корпус 2.

Много адресов было названо и в эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM).

Это наверняка далеко не все адреса, где тверичане вынуждены сидеть, закутавшись в теплое, в квартирах с холодными батареями.

«Тверская генерация» тоже отреагировала на наш призыв. Компания напомнила, что «процесс подключения к системе отопления достаточно длительный, на проведение всех работ по подключению потребителей к системе теплоснабжения и регулировке температурного режима требуется время».

На сайте «Тверской генерации» опубликован перечень объектов, где идут текущие ремонты на теплосетях. Там указаны 13 участков. Почти на всех - утечки.

Такую картину на месте ремонта теплосети наблюдали сегодня днем прохожие на улице Богданова Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Мы убрали некие технические аббревиатуры типа ТК и ЦТП, которые всё равно непонятны большинству читателей, и оставили только адреса.

1. Ул. Гвардейская, д. 8.

2. Ул. Резинстроя, д. 10 к. 2.

3. Ул. Громова, д. 30.

4. Ул. Советская (театр).

5. Ул. Луначарского (территория стройки).

6. Пер. Трудолюбия, 43.

7. Пр-т Ленина, д. 10 (ДК полиграфкомбината).

8. Ул. С. Перовской, 1Г/Б.

9. Ул. Луначарского.

10. Ул. Лукина, д. 17.

11. Ул. Крылова, д. 18.

12. Ул. Богданова, д. 26/17.

13. Б-р Гусева, д. 20.

«КП»-Тверь» позвонила в пресс-службу «Тверской генерации» и получила следующий комментарий:

«Текущие ремонты - это устранение дефектов на тепловых сетях. Повреждения устраняются в основном в течение дня. Но бывает, что на этих тепловых сетях стоят какие-то сооружения или припаркованы машины, и мы не можем подобраться быстро к сетям. Тогда срок ремонта продлевается».

В пресс-службе компании также отметили, что зачастую холодные батареи в квартирах из-за того, что управляющие компании еще не до конца перевели внутридомовые коммуникации в режим отопления.

Что ж, гражданам стоит активнее обращаться в свои УК, требовать, чтобы быстрее готовили дома к подключению отопления. Там же, где идут ремонты, остается лишь посочувствовать жителям. Им придется немного потерпеть.

НА ЗАМЕТКУ

Если же проблемы с отоплением затянуться еще на несколько дней, стоит обращаться в жилинспекцию, Роспотребнадзор, горадминистрацию и даже прокуратуру.

Тверская генерация - (4822) 78-00-00.

Государственная жилищная инспекция - (4822) 65-50-11, 52-12-13.

Администрация Твери (горячая линия) - (4822) 36-10-76 (с 9:00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 - по будням, с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45 - по пятницам и в предпраздничные дни).

Роспотребнадзор (горячая линия) - (4822) 32-35-98.

Прокуратура Тверской области - (4822) 50-60-11.