В полицию не поступало заявление о разгроме нового сквера в «Южном» в Твери

Парк в "Южном" подвергся нападению вандалов Фото: ВК/ Тверь-объявления/Оксана Ефимова

В ночь на 19 сентября новый сквер в микрорайоне «Южный» подвергся нападению вандалов.

Утром в тверских пабликах в соцсетях появились фото сломанных скамеек и оторванных светящихся качелей.

- Почему в парке не установлены камеры видеонаблюдения? - возмутились жители Твери в соцсетях.

Как сообщили «КП»-Тверь» в пресс-службе УМВД России по Тверской области, по факту погрома заявление в правоохранительные органы не поступало. По данному происшествию проводится проверка.

В ведомстве также уточнили, что от рук вандалов инфраструктура парка страдает не первый раз.

Напомним: парк, построенный на пустыре напротив роддома № 1, совсем недавно стал местом семейного отдыха. Погулять сюда приезжают не только жители «Южного», но и семьи из других районов города.

Эту территорию благоустройства выбрали сами горожане во время рейтингового голосования. Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в течение 2020-2021 годов. Стоимость обустройства парка составила порядка 80 млн рублей.