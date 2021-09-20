Итоги выборов в Тверской области: Игорь Руденя переизбран на второй срок, Владимир Васильев и Юлия Саранова уезжают в Госдуму

Игорь Руденя переизбран на второй срок. Фото: ПТО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя переизбран на второй срок, Владимир Васильев и Юлия Саранова уезжают в Госдуму - таковы предварительные итоги результатов выборов в Тверской области по данным на 7:40 утра 20 сентября.

У Игоря Рудени 12 286 голосов, или 56,25% от числа принявших в голосовании избирателей.

На втором месте Людмила Воробьёва - 4032 голоса, или 18,46% проголосовавших.

По Заволжскому одномандатному округу в Госдуму избран Владимир Васильев с большим отрывом - 5575 голосов, против 1830 у Артёма Гончарова.

От Тверского округа в Госдуму поедет Юлия Саранова - 3890 голосов. Ближайший преследователь набрал 1857 - это Олег Александрович Лебедев.

По единому округу лидирует ЕР - 40,76%, на втором месте КПРФ - 18,55%, на третьем ЛДПР - 11,77%.

Явка в целом по региону чуть превысила 40% избирателей.

Подробные итоги выборов мы опубликуем позже.