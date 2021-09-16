С понедельника Тверь погрузится в серую позднюю осень

Погода в Твери способствует меланхолии. Главное - не хандрить! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Охрой окрашиваются листья деревьев, а за воротник пробираются студёные ладошки ветра: осень продолжает наступление.

- Столбик термометра медленно опускается, - сообщила "КП"-Тверь" доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу +10, в воскресенье и понедельник +9, во вторник +8. Проглядывается тенденция и на дальнейшее понижение температуры.

Теперь холодный воздух к нам несёт уже не циклон, а антициклон. Атмосферное давление растёт (в ближайшие дни оно будет чуть выше нормы), облаков становится меньше. Поэтому ночами очень зябко: к субботнему утру всего +2. В следующие ночи - не выше +3…+4.

Осадков в выходные быть не должно. Одевшись потеплее, можно и погулять. Но с понедельника мы погрузимся в серую, похожую на позднюю, осень.

- Будет более облачно, возможны дожди. Это отголоски атмосферных фронтов, проходящих мимо. Но циклона поблизости не видно, значит, существенных перемен в погоде не предвидится, - говорит Наталья Сердитова.

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В такую погоду главное - не захандрить, не только физически, но и душевно. Осень - время ароматного глинтвейна! Причём готовить его можно и без алкоголя - согреет так же хорошо.

Нам понадобится сок (виноградный подойдёт отлично), а также фрукты, корень имбиря и ароматные специи. Сок поставьте в кастрюльке на медленный огонь. Добавьте туда кусочки апельсинов, яблок или любых других фруктов и ягод и несколько долек очищенного имбиря. Сдобрите корицей и гвоздикой. Можно добавить звёздочку бадьяна.

Доведите до кипения (ох и аромат!), выключите огонь и оставьте под крышкой настояться минут на тридцать. С таким напитком никакая осенняя хандра нам не страшна!