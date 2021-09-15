Чиновники подсчитали, что в 2022 году в Твери будет совершено 6700 преступлений

На обеспечение правопорядка в Твери за шесть лет запланировано потратить 5 млн 528 тыс. рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В будущем году в Твери произойдёт 6700 преступлений. Нет, это не домыслы гадалок и не признания злоумышленников, планирующих свои тёмные делишки на будущее. Это статистика, а именно плановые показатели муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы.

Естественно, это показатель, который нужно стремиться снизить. В том числе для этого и должны разрабатываться подобные документы. Речь не только о преступности, а об общей безопасности, включая проблемы наркомании, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев.

Программа со свежими изменениями опубликована на сайте городской администрации. «КП»-Тверь», как всегда, публикует самые любопытные факты.

На 500 преступлений меньше к 2026 году

На цели обеспечения правопорядка на территории областной столицы за шесть лет запланировано потратить 5 млн 528 тыс. рублей (в среднем немногим более 921 300 рублей в год).

Бюджет планируется потратить на организацию взаимодействия городской администрации и правоохранительных органов по предупреждению правонарушений, материальное поощрение добровольцев-дружинников, организацию защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, разработку различной документации.

Благодаря этим вложениям ежегодное количество преступлений за шесть лет должно снизиться почти на 7,4%: с 6800 в 2021 году до 6300 в 2026-м.

Одно преступление на 62 человека

Отталкиваясь от цифр, посчитаем удельный вес преступлений. Население Твери - 424 969 человек (данные Тверьстата на 1 января 2021 года). В 2021 году, согласно программе, в городе должно быть зарегистрировано 6800 преступлений. Значит, в этом году у нас совершается по одному преступлению на 62,5 человека.

В 2022 году - по одному преступлению на 63,4 человека. Но эта цифра уже менее точная: какова будет численность населения Твери в будущем году, мы пока предположить не можем. В 2021-м по отношению к 2020-му численность тверичан снизилась.

Исправлять ситуацию с преступностью, если верить документу, планируют путём организации межведомственных заседаний с участием правоохранителей, мониторингом административных правонарушений, а также путём своевременного информирования ответственных органов о лицах, освободившихся из мест не столь отдалённых.

В городе также будут вести контрольно-разъяснительную работу с организаторами публичных мероприятий.

Гибель на воде, в пожарах и при ЧС

Интересный параметр - «индивидуальный риск». Он показывает, сколько человек на сто тысяч населения Твери утонут на водных объектах, погибнут или будут травмированы в пожарах и при возможных чрезвычайных ситуациях.

В 2021 году этот показатель - 10,6 человека на сто тысяч населения. Значит, за текущий год из-за несчастных случаев на водоёмах, в огне пожаров и при прочих ЧС должны были погибнуть (или травмироваться) примерно 45 человек - вот такая печальная статистика.

В будущем году, если принять во внимание, что численность населения Твери не изменится, этот показатель составит около 44,5 человека (плановый индивидуальный риск - 10,5 человека на сто тысяч населения). К 2026 году показатель индивидуального риска планируют снизить до 10,1 человека на сто тысяч населения.

Как будем снижать показатели

Снижать показатели гибели и травматизма людей планируют за счёт:

- своевременного оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях;

- изготовления и размещения информационных знаков о безопасности на воде (всего 24 новых знака);

- организации дежурства спасателей на водных объектах (150 человек);

- мониторинга пожароопасных территорий в черте города.

Поощрение дружинников

На материальное поощрение народных добровольцев-дружинников в этом году предполагается потратить 600 тысяч рублей, а с 2021 по 2026 год - по 800 тысяч рублей (ежегодно).

Материально поощрить за активное участие в сохранении общественного порядка запланировано 192 человек. Значит, в 2021 году на каждого дружинника в среднем полагается по 3125 рублей материального поощрения. А в следующие годы - по 4167 рублей.

Работа с молодёжью

Считается (и часто небезосновательно), что всякие нехорошие поступки дети совершают от безделья. Поэтому администрация Твери запланировала привлечение несовершеннолетних правонарушителей к занятиям в различных кружках и секциях - такая трудотерапия. Ежегодно подобный досуг планируется обеспечивать 1950 «неблагонадёжным» ребятам.

Каждый год также будет осуществлено 256 рейдов, нацеленных на выявление детей, склонных к употреблению спиртного и наркотиков. 150 мероприятий посвятят правовому воспитанию учащихся и 80 тренингов организуют для детей в целях профилактики правонарушений.