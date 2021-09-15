Досуг В Твери с 15 по 22 сентября: Барокко и виоль д’амур, классика и мексиканские страсти, BANKSY и стрит-арт

Публику ждет много всего интересного. Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Музыкальная изысканность

16 сентября в 18:30 Тверская областная филармония приглашает на замечательный концерт «Кавалеры галантных безумств». Публике представят музыкальное искусство эпохи барокко. Этот стиль характеризуют воплощенные в прекрасных гармониях изысканность и некоторая утонченная причудливость.

В этот день музыку таких великолепных композиторов XVII-XVIII веков, как Дитрих Букстехуде, Арканджело Корелли, Антонио Вивальдли и некоторых других, сыграют лауреаты международных конкурсов Олеся Кравченко (орган), Сергей Полтавский (виоль д’амур).

Вас наверняка привлекло название виоль д’амур. Что же это такое? Это струнный смычковый инструмент как раз из эпохи барокко.

Приходите на концерт и услышите, как он звучит в живую.

Стоимость билетов: 200-300-400 рублей.

Поспешите, концерт - уже завтра. И не забывайте маски.

СПЕКТАКЛИ

«Чайка» на большой сцене

17 сентября в 18:30 ТЮЗ открывает сезон на большой сцене. Публике, для которой большой зал был закрыт с декабря прошлого года, представят обалденный спектакль по известнейшему произведению Антона Чехова «Чайка» (12+).

Что интересно, на интернет-ресурсах Минкульта РФ запланирована трансляция спектакля.

Напомним, что эту «Чайку» поставила уже хорошо известная тверским театралам режиссёр из Лондона Виктория Вигг.

По ее мнению, «Пьесу «Чайка» можно назвать пьесой-ловушкой, пьесой с огромным воздушным пространством и неожиданно жесткими условиями полета».

В спектакле задействованы все ведущие актеры ТЮЗа.

Стоимость билетов: от 250 до 800 рублей.

Две премьеры в один день

18 сентября Тверской театр кукол открывает новый театральный сезон сразу двумя премьерами.

В 11:00 театр представит спектакль «Про бабушек», адресованный детям и их родителям (0+).

В 17:00 - экспериментальный спектакль для взрослых «Фрида. Memoria» (16+).

В спектакле «Про бабушек» артисты рассказывают зрителям абсолютно реальные, невыдуманные истории о своих дорогих и любимых бабушках.

Спектакль «Фрида. Memoria» посвящен судьбе мексиканской художницы Фриды Кало. Это прежде всего история о любви и предательстве, творчестве и противоречии, победы цвета над темнотой, жизни над смертью. В сценах использованы фотографии, мексиканские песни и музыка.

Стоимость билетов на спектакль «Про бабушек»: 350-400 рублей.

Стоимость билетов на спектакль «Фрида. Memoria»: 400 рублей.

ВЫСТАВКИ

Легенда стрит-арта

В малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра до 17 октября открыта выставка «Banksy и уличное искусство».

Хэдлайнером выставки, как ясно из названия, стал загадочный культовый мастер стрит-арта, действующий под прозвищем BANKSY.

В экспозиции представлены семь шелкографических принтов его настенных творений.

Banksy - художник образов и метафор, понятных и трогательных. Он говорит с публикой на понятном языке массовой культуры. Никто не видел его лица, и никто не видел его рисующим...

На выставке помимо работ Banksy можнео увидеть и произведения других современных уличных художников: Дарьи Лозовской (Санкт-Петербург)), Vf (Москва), группировки «Добро» (Санкт-Петербург), Лю Виэй (Пекин), Лизаветы Кесаури (Познань) и других.

Стоимость билетов: 250-300 рублей.