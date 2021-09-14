Не рассказывайте о себе в соцсетях и проработайте круги доверия: Тверской детский омбудсмен рассказала, как обезопасить детей от педофилов

Ребёнок должен уметь отказывать незнакомцам и игнорировать любые уловки. Фото: Евгения ГУСЕВА

После страшной трагедии в городе Киселёвске Кемеровской области, где 41-летний педофил-рецидивист изнасиловал и убил двух 10-летних школьниц, общественность всколыхнулась. Сволочь, покусившаяся на детей, отсидит и выйдет снова, как уже произошло однажды, - такое мнение превалировало в родительских форумах. А значит, наказание для маньяков нужно ужесточать. Но эта тема обсуждается на государственном уровне уже давно, а воз и ныне там.

Пока каждый из нас может лишь одно: работать на предотвращение беды с собственными детьми. Об этом говорит и уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина. Детский омбудсмен опубликовала собственные рекомендации относительно того, как нужно поступать родителям, чтобы их ребёнок мог избежать беды.

Лариса Мосолыгина. Фото: http://ombudsman-tver.ru/

Круги доверия

Лариса Мосолыгина рекомендует: проработайте с ребёнком круги доверия. Методика проста и позволит ребёнку понять и запомнить, кому можно доверять, а кому нет.

Нарисуйте на большом листе бумаги точку или человеческую фигурку - это ваш ребёнок. Вокруг него очертите три круга, заштрихуйте их области карандашами разных цветов. А теперь вместе с ребёнком вписывайте в круги людей. В ближний - родителей, близкую родню, воспитателя или учителя. В следующий - друзей родителей и родителей друзей, соседей, знакомых. И в самый дальний круг попадут все незнакомцы или малознакомые люди, в том числе люди в форме – полицейской, пожарной, медицинской; пожилые мужчины и женщины, незнакомые дети и подростки.

После того как все заняли свои места, нужно объяснить ребёнку простые правила: с теми, кто входит в ближний круг, можно обсуждать всё что угодно, доверять свои секреты, советоваться. У них можно брать еду и напитки, с ними можно ходить туда, куда они позовут. С людьми среднего круга нужно вежливо разговаривать, но, если они что-то предложат (куда-то сходить, что-то съесть или выпить), необходимо спросить разрешения у родителей. С людьми дальнего круга без родителей ни при каких условиях нельзя никуда идти, вступать в разговоры, брать что-либо (даже если очень хочется или незнакомец просит о помощи).

- Не настаивайте на включение в круг близких лиц тех, кому сам ребёнок не доверяет: возможно, тому есть основания, - советует Лариса Мосолыгина. - Аккуратно выясните, в чём причина.

Проиграть реальные ситуации

Возможные опасные ситуации (незнакомец на улице зовёт пойти куда-то, из окна дома кто-то выронил ключи и просит занести их, соседка предлагает зайти к ней и посмотреть котят) нужно проиграть с ребёнком по ролям.

- Спокойно помогите ему выработать навык обращения за помощью, привлечения внимания. Это, быть может, спасёт ему жизнь. Навык правильной реакции на «невинные» предложения посторонних лиц необходим каждому, - говорит Лариса Мосолыгина.

При этом детский омбудсмен настаивает: воспитывать малыша нужно так, чтобы он не был безвольным перед взрослыми. Он не должен стесняться отказывать взрослым, не должен робеть и не иметь возможности закричать «Помогите!», если вдруг на улице к нему начнёт приставать незнакомец.

Соцсети

- Прекратите выкладывать информацию о своей семье в соцсетях. Какой детсад посещает ребёнок (например, «у нас в детсаду «Солнышко» группа моего ребёнка «Зайчики» так здорово отпраздновала праздник осени!»). Какая смена в школе у ребёнка, во сколько он идёт в школу, во сколько возвращается домой, - призывает детский омбудсмен.

Совет очень ценный. Из соцсетей злоумышленник может не только получить информацию о том, где и в какое время находится ребёнок. Он может показать достаточную осведомлённость о его жизни, чтобы обмануть малыша, вызвать доверие, представившись, например, знакомым его родителей или дальним родственником, которого малыш не помнит.

Лариса Мосолыгина также советует не принимать участия в конкурсах, где потребуется опубликовать такую информацию.

Эмоциональная близость

- Обязательно интересуйтесь жизнью, чувствами и эмоциями ребёнка. Спрашивайте, а не говорите за него. Эмоциональная отстранённость как раз может спровоцировать то, что ребёнок будет доверчив к чужим взрослым. А это реальный риск, - убеждена детский омбудсмен.

Лариса Мосолыгина также советует избегать обвинений, криков, тем более унижения, если ребёнок совершил ошибку:

- Помогите ему пережить случившееся. Это он ребёнок, это он нуждается в помощи, а не вы.

Кодовое слово

И напоследок совет от редактора тверской «Комсомолки» Олега Зинченко. Придумайте с дочерью или сыном кодовое слово. Это нужно в случае, если ребёнок попадёт в беду и сможет связаться с вами по телефону, но не сможет в открытую сказать, что происходит. Употребив в разговоре это слово, он даст вам понять, что попал в опасную ситуацию. Ребёнок также может успеть послать короткое сообщение лишь с одним этим словом.

Случается, советуют придумать и слово-пароль, который будут знать только близкие люди. Но это опасный путь. Близких ребёнок знает и так. А угадав пароль, незнакомец завоюет доверие. Лучше втолковать ребёнку: что бы ни происходило, какие бы слова ни говорил незнакомец, никогда не открывай ему дверь и никогда не ходи с ним туда, куда он попросит.

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