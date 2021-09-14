Погода в Твери на 14 сентября: сильный ветер и одевайтесь теплее

О погоде на 14 сентября в Твери рассказали синоптики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, 14 сентября 2021 в Твери и Тверской области погода будет прохладной, плюс порывистый ветер и дождь.

Согласно информации Гидрометцентра, 14 сентября, в Твери ожидается переменная облачность. В первой половине дня -облачно, во второй - возможен дождь.

Температура воздуха идет на понижение, днем столбики термометров поднимутся лишь до отметки + 13. Также будет довольно ветрено. Порывы западного ветра могут достигать 8-13 м/с Атмосферное давление составит 742 мм рт ст. Влажность воздуха около 65%.

Одевайтесь по погоде и будьте здоровы!

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