Коронавирус в Твери, последние новости на 14 сентября 2021: творог с кишечной палочкой и смерть художника драмтеатра

Художник по свету Михаил Семенов скончался 12 сентября. Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в твороге тверского производителя. Фото: Тверской академический театр драмы

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 63 148 случаев заражения (+197 за сутки).

Выздоровело 56 659 пациентов (+227 за сутки).

На карантине - 4902 человека (-31 за сутки).

Умерли 1587 человек (+1 за сутки).

Прививку сделали 380 172 человека, за последние сутки – 202 человека.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 503 случаев (+64 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4817 (+11),

Ржев - 3507 (+14),

Вышневолоцкий городской округ - 2841 (+5),

Калининский район - 2795 (+15),

Кимры - 2205 (+2),

Торжок - 2070 (0).

Графика: Яндекс

В Тверской области специалисты Управления Россельхознадзора провели отбор проб молочной продукции.

В образце творога местного производителя специалистами Тверской межобластной ветлаборатории были выявлены бактерии группы кишечной палочки. Пробы были отобраны по месту производства молочной продукции.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.

12 сентября на 71-м году жизни скончался художник по свету многих репертуарных спектаклей театра, заслуженный работник культуры России Михаил Вячеславович Семенов. О его кончине сообщили в Тверском академическом театре драмы. Михаил Семенов отдал театру 48 лет жизни — с 1969 по 2017 год. Он начинал карьеру в театре осветителем и радистом, затем стал звукорежиссером театра, а затем увлекся театральным светом, который изучал, в том числе, посещая театры обеих столиц, и занял должность художника по свету. Несколькими годами позже он стал начальником радио, а затем и радио-осветительного цеха. В Тверском театре драмы Михаил Семенов создал световые партитуры к таким знаковым спектаклям репертуара, как «Елизавета против Елизаветы» Шиллера; «Вишневый сад» (2000) и «Дядя Ваня», «Ведьма» Чехова; «На всякого мудреца довольно простоты», «Поздняя любовь», «Не разрушай моих надежд», «Женитьба Белугина» Островского; «Трамвай «Желание» Уильямса; «Клинический случай» и «№13» Куни, «История любви» Сигала, «Ужин дураков» Вебера, «Третье слово» Касоны, «Дорогая Памела» Патрика, «Восемь любящих женщин» Тома, «Безымянная звезда» Себастиана, «Валентин и Валентина» Рощина, «Господин, который платит» Жамиака и т.д. В 1999 и 2005 году Михаил Семенов награждался Грамотами Комитета по делам культуры Тверской области за многолетний вклад в развитие культуры и искусства, в 2008-м ему был удостоен Почетное звание Заслуженного работника культуры России. Являлся лауреатом Премии Губернатора Тверской области 2013 года за спектакль «История любви» Сигала.

Графика: ПТО

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