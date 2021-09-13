Губернатор Игорь Руденя показал епископу Тихону (Шевкунову) новый исторический парк в Твери

Такой вид на сооружение парка открывается на подходе. Фото: Александр ЖМУЛИН

13 сентября в Тверь приехал председатель Патриаршего совета по культуре, глава Псковской митрополии Русской православной церкви Тихон (Шевкунов). Вместе с губернатором Игорем Руденей епископ посетил новое сооружение в Твери - мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история».

Там впервые побывал и корреспондент «КП»-Тверь».

Напомним, что подобные исторические парки строятся по всей стране по инициативе Президента России.

В нашем городе комплекс был возведен строителями Минобороны в рекордные сроки - всего за три летних месяца - на месте бывшего троллейбусного парка на набережной реки Лазури.

Если раньше с дороги открывался вид на забор, то теперь глаз радует продолговатое двухэтажное сооружение, по стилю напоминающее хай-тек. Центральная часть, где вход, вся из стекла, с огромной надписью «Россия – Моя история».

Здание смотрится современно. Фото: Александр ЖМУЛИН

Прибывшие на место губернатор и епископ, не мешкая, тут же отправились внутрь современного исторического парка-музея.

За ними и, обгоняя их, туда же ринулись фотографы, операторы и корреспонденты.

На входе внутри я обратил внимание на новенькие приспособления для обработки рук антисептиками, а также - на металлорамки. Всё - чин по чину.

Холл сразу «освежил» светлыми тонами и какой-то приятной опрятностью и простором.

По обоим сторонам холла висели огромные плазменные экраны, также на стенах я заметил приборы для ультрафиолетового обеззараживания воздуха от вирусов.

Губернатору (на переднем плане слева) и епископу в холле сначала показали фото этапов строительства Фото: ПТО

Вдоль одной стены напротив отсека для буфета выстроили созданные при помощи 3D-принтеров маленькие макеты воинских памятников Верхневолжья, также были представлены фотографии строительства.

Часть экспозиции макетов воиских памятников. Фото: ПТО

Самое интересное ждало впереди и направо. Туда и направились губернатор и епископ.

В разбитом на три сектора просторном затемненном помещении вдоль стен висели, а также стояли на тумбах яркие экраны с цифровыми видео-, фотоизображениями карт, и других иллюстраций из истории древней Руси. Тут вам — и наглядное описание пути из варяг в греки (из Балтийского моря через реки Восточной Европы в Византию) и становления первых русских княжеств, и крещение Руси, и нашествия монголов и других степняков, и великих сражений, и периода Смуты... В общем - полный набор.

На этом экране можно увидеть информацию об истории сражений в средневековой Руси. Фото: Александр ЖМУЛИН

Даже цифровую книгу можно полистать, глядя как на страницах проявляется повествование о письменности на Руси.

Есть там и круглый, словно стол в казино, горизонтальный мультимедиаэкран, посвященный таинственному Аркаиму — обнаруженному в Южном Урале поселению (тоже круглому, кстати) эпохи средней бронзы рубежа XX/XVIII-XVIII/XVI веков до н. э.

А вот и круглый экран с Аркаимом. Фото: Александр ЖМУЛИН

Я обратил внимание на то, что экспозиции не предполагают вариативного осмысления истории. Уровень контента - простой и доступный. Рассчитан больше на школьников.

В настоящее время в парке ещё ведется оформление экспозиций. С помощью мультимедийных технологий там будет представлена вся история России с древнейших времён до наших дней.

Значительная часть экспозиции на двух этажах в 42 залах будет посвящена тверской земле. Работу по ее созданию планируется завершить к декабрю.

- Мы будет активно развивать этот парк вместе с теми, кто не безразличен к своей стране, региону, городу, - отметил Игорь Руденя.

По словам главы региона, в парке планируется проводить уроки истории, краеведения, встречи для школьников и студентов, экскурсии.

- Пройти экспозицию целиком, углубиться в историю страны и края - это целое путешествие для детей, которое займет несколько дней. Я уверен, что этот парк будет востребован - и как увлекательнейший учебник по нашей истории, и как пособие для изучения культуры. Надеюсь, что он станет любимым местом для тверской молодежи, - поделился митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Также в дальнейшем на территории комплекса предполагается создать молодёжный кластер с офисами для добровольческих и патриотических организаций.

Завершилось посещение парка, как и планировалось, посадкой деревьев. Лопаты в руки взяли и губернатор с епископом. Они посадили одно деревце. Игорь Руденя вдобавок его заботливо полил из лейки.