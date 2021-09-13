Провожаем лето, отдыхая на фестах в Торжке

В Торжке создают особое пространство для гастрономических и культурных экспериментов

Русская колоритная глубинка сегодня как никогда востребована. Пандемия позволила нам по-иному взглянуть на отдых: и не нужны дали заморские, когда вот здесь, под боком, такие красоты старинные русские. Торжок - один из таких древних городов-притяжений. Город не раскручен, как Суздаль, и не входит в Золотое кольцо. Здесь нет толп туристов, нет очередей в музеи и храмы. Отдых здесь придется по нраву тем, кто устал от избитых маршрутов и проторенных туристических троп. Это настоящая старинная Россия - без лубка и новодела!

И, прошу заметить, Торжок древнее Москвы! Архитектура - залюбуешься: монастыри и мосты старинные... Природа, кулинария (одни пожарские котлеты чего стоят!) ... а ещё колоритные местные фестивали. Здесь их проводят с умением, вкусом и разнообразием уже не один год.

- Мы создаем в Торжке пространство для гастрономических и культурных экспериментов. Русская еда в таком новом для себя и для вас виде. Русская культура и фольклор - живые, готовые к экспериментам, без навязанных штампов, - делится с нами организатор торжокских фестивалей Татьяна Соколова.

Она-то знает толк в их проведении, чтобы было вкусно, зрелищно и запомнилось надолго!

Так вот, если вам нечем заполнить выходные 25 и 26 сентября, Торжок обязателен к посещению.

В субботу, 25 сентября, здесь можно отведать вкусностей с национальным колоритом на гастрофесте «Хлебный спас». Лейтмотив и источник вдохновения - гастрономические мастер-классы, хлеб и вкусная выпечка: от пряников до карельских калиток. Но не только это! Вас ждут дегустации и ярмарка летних заготовок. На будущее по хлебному фестивалю у организаторов большие планы: сделать эдакий настоящий праздник урожая, где по завершении лета по-добрососедски предлагают друг другу всё, что получилось приготовить из летних трав, продуктов, ягод, овощей и фруктов.

А еще можно будет научиться на мастер-классах готовить все эти вкусности самому и заслушаться качественной этномузыкой, жуя вкусную, скажем, калитку или булочку, вдыхая теплый воздух осени.

«Хлебный спас» - фестиваль с историей. Впервые с успехом прошел в 2019 году на поляне «Здоровца», где новоторжские и тверские пекари-ремесленники тогда научили гостей готовить правильную закваску, выбирать муку и печь домашний хлеб. Сегодня традиции первого феста продолжают и бережно культивируют.

А в воскресенье, 26 сентября, гостей Торжка ждет совершенно другой по наполнению и задумке фестиваль - игровой. И тоже очень интересно и с торжокской «изюминкой»: традиционные игры и этноспорт. Рюхи, свайка, бабки, клюшкование, старинные настольные - слыхали о таких играх? То-то! А вам не только о них расскажут и покажут, но и играть научат! Внукам своим потом умение это передадите!

И ещё пусть на пару часов, но забудете о гаджетах, голову расслабите.

- Традиционные игры живут в обычном мире, не виртуальном. Полностью освобождены от любых электронных средств. Мы хотим, чтобы наши гости пробовали себя в реальных интеллектуальных и физических состязаниях в противовес компьютерным или онлайн-сражениям, - проясняют идею организаторы фестиваля.

Между играми, как заведено, - отличная качественная музыка, вкуснейшая еда и настроение.

Встречаемся 25 и 26 сентября на городской площадке вокруг ресторана «Оникс»: Торжок, ул. Медниковых, 4.

Если вы хотите поучаствовать в хлебном фестивале со своим продуктом, можно связаться с организаторами по телефону 8-915-413-52-62.