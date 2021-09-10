Как будет проходить голосование на выборах в Тверской области

Валентина Дронова продемонстрировала, как выглядят бюллетени. Внушительно... Фото: Виктория ТУШКОВА

17, 18 и 19 сентября в Тверской области пройдут выборы. Гражданам предлагается проголосовать за кандидатов в Государственную Думу России восьмого созыва, на пост губернатора Тверской области, в региональный парламент, а также в представительные органы ряда муниципальных образований.

«КП»-Тверь» в преддверии этого решила задать несколько вопросов о голосовании. Ответила на них председатель Избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

- Когда начинается голосование?

- 17, 18 и 19 сентября голосование на всех участках начинается в восемь часов. Продлится до 20 часов. Всего в регионе будет открыто 1150 избирательных участков. Для избирателей, проживающих в отдаленных деревнях, где нет помещений для голосования, предусмотрена дополнительная форма голосования. К ним также приедут члены УИК либо 17, либо 18 сентября.

- Если я не могу прийти ни в один из дней (работаю, болею, ухаживаю за больным), что можно сделать, чтобы проголосовать?

- При наличии таких уважительных причин проголосовать вы сможете у себя дома. С заявлением о желании проголосовать на дому нужно заблаговременно обратиться в свою участковую избирательную комиссию. В заявлении нужно указать адрес, по которому к вам придут члены УИК и наблюдатели, а также причину, по которой вы не сможете прибыть на свой избирательный участок в дни голосования.

- Меня отправляют в командировку в другую область. На каких выборах и где я могу проголосовать?

- К сожалению, в этом случае вы сможете проголосовать только за федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы России. У вас не получится проголосовать за кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутых по одномандатным избирательным округам на территории Тверской области, а также на выборах губернатора, в областной парламент или представительные органы в муниципалитетах.

Если бы командировка или поездка состоялась в границах Тверской области, здесь легко можно переписаться на любой другой, удобный для вас избирательный участок. Для этого нужно прибегнуть к механизму «Мобильный избиратель». Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения до 13 сентября можно через портал «Госуслуги», в территориальную избирательную комиссию (ТИК), через МФЦ или в участковую избирательную комиссию (УИК).

- Когда заканчивается предвыборная агитация?

- Предвыборная агитация заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. 17 сентября агитировать уже нельзя нигде и никому. Но при этом все агитационные материалы, ранее размещенные с учетом требований избирательного законодательства (щиты, баннеры, например), могут оставаться на своих местах - это не является нарушением закона.

- Если я напишу какое-нибудь слово (хвалебное или ругательное, неважно), но в графе для галочки, бюллетень будет признан действительным?

- Да, в пользу кандидата будет засчитан любой знак, любая отметка, собственноручно проставленная избирателем в квадрате для голосования напротив данного кандидата. Во избежание недоразумений рекомендуется всё-таки проставлять галочку или крестик. Как позитивные, так и негативные пожелания или отзывы о себе кандидаты всё равно не увидят - заниматься обработкой бюллетеней будут рядовые члены участковых избирательных комиссий, а на некоторых избирательных участках в Твери для этого будут применяться машины - комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).