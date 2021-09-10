Коронавирус в Твери, последние новости на 10 сентября 2021: новый статус города Бологое и опасные пельмени

О главном в Тверской области к этому часу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 10 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 62 358 случаев заражения (+192 за сутки).

Выздоровело 55 977 пациентов (+308 за сутки).

На карантине - 4810 человек (- 183 за сутки).

Умерли 1571 человек (+7 за сутки).

Прививку сделали 377 098 человек, за последние сутки – 1 432 человека.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 233 случаев (+86 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4746 (+5),

Ржев - 3451 (+3),

Вышневолоцкий городской округ - 2822 (+5),

Калининский район - 2750 (+15),

Кимры - 2196 (+3),

Торжок - 2064 (+2).

Графика: ПТО

Оргкомитет «Победа» под председательством Президента России принял решение присвоить Бологому «Город трудовой доблести». Об этом 9 сентября во время посещения райцентра местным жителям рассказал губернатор Игорь Руденя.

Во время Великой Отечественной войны на Бологое - важнейший железнодорожный узел между двух столиц - враг сбросил более трех тысяч бомб. Но железнодорожники, несмотря на это, делали все, чтобы обеспечить снабжение армии.

Звания «Город трудовой доблести» ранее удостоены 32 города России. Теперь еще в 12 населенных пунктах страны, включая Бологое, появятся стелы «Городов трудовой доблести».

С инициативой о присвоении Бологое этого звания выступили местные жители. Игорь Руденя передал это главе государства на недавней встрече в Кремле. Президент поддержал обращение. Соответствующий Указ будет подписан в ближайшее время.

- На оргкомитете «Победа» Президент детально представил боевую историю города, перечислил факты трудовых и военных подвигов бологовцев, рассказал, как восстанавливались станция и город после налетов вражеской авиации, - сказал Игорь Руденя на встрече с общественностью в Бологом. - Для нас это почетно и заслуженно. Те документы, которые мы готовили, передавали Президенту Российской Федерации, получили очень высокую оценку и достойный результат.

В 1985 году станция Бологое - Московское была награждена орденом Отечественной войны I степени. Бологое стал единственным из пристанционных городов Советского Союза, удостоенных такой награды.

А в это время специалисты Тверской межобластной ветлаборатории обнаружили бактерии группы кишечной палочки в пельменях.

Полуфабрикат был произведен в Твери. Пробы отобраны региональным Управлением Россельхознадзора по месту производства.

О нарушении требований регламента «О безопасности мяса и мясной продукции» специалисты лаборатории сообщили в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.

Графика: Яндекс

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