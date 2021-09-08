Гарик Сукачев будет снимать клип на свою новую песню в Зубцове Тверской области

Гарик Сукачёв сам будет режиссировать клип. Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитый российский рок-музыкант, актёр и режиссёр Гарик Сукачев снимет клип на свою новую, ещё не изданную песню "Пой, ветер" в Зубцове Тверской области. Съёмки пройдут в сентябре на берегу реки Вазузы. Режиссировать клип будет сам артист.

"Традиционная русская изба, спокойная шелковая гладь воды и неподвижная природа ранней осени - антураж для раскрытия глубокой истории одного человека", - сообщает подробности PR-директор музыканта Анастасия Рогожникова.

Известно, что роль главного персонажа будущего клипа исполнит заслуженный артист России Василий Мищенко ("Спасатель", реж. Сергей Соловьёв - Виля Тишин, "Вечный зов" - Ерёменко, шофёр Алейникова и другие роли).