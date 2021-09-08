На Калининской АЭС испытали новейший роботизированный комплекс противопожарной защиты с элементами искусственного интеллекта

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В будущем применение данных комплексов может быть распространено на электростанции традиционной энергетики, предприятия нефтегазовой, космической и других отраслей промышленности.

По словам Валерия Харевского, руководителя проекта по созданию инновационной установки, она предназначена для предупредительного мониторинга, автоматического обнаружения возгораний и управления тушением пожара без непосредственного участия людей.

Применение в устройстве робототехнических средств с элементами искусственного интеллекта позволило существенно расширить технические возможности и технологию пожаротушения. Так система сканирует помещение не только по температуре, но и содержанию в воздухе горючих газов, в том числе водорода. Кроме того, роботы сами определяют необходимый режим тушения с учетом вида исходного события, динамики развития аварийной ситуации и запаса огнетушащих веществ.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Для тушения пожаров эта система использует компрессионную пену. Она обволакивает горящую поверхность и образует плотное пенное покрытие, которое не позволяет проникать кислороду. Благодаря этому горение прекращается практически моментально и в разы сокращается время тушения пожара.

Как отметил начальник отдела пожарной безопасности Калининской АЭС Алексей Соловьев, пилотной площадкой для реализации инновационного проекта станет объединенный машинный зал первой очереди атомной станции, где комплекс будет внедрен в действующую систему пожаротушения.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Внедрив комплекс на производстве, мы многократно усилим огнестойкость строительных и несущих конструкций, минимизируем вероятность повреждения технологического оборудования, защитим персонал предприятия и пожарных подразделений от воздействия опасных факторов пожара», - сказал Алексей Соловьев.