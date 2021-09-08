Досуг в Твери с 8 по 15 сентября: Приезд императрицы, русский реализм, космическая премьера и обращение к Чехову

В саду Императорского дворца готовится интересное представление, но этим культурные события в городе не ограничатся. Фото: Александр ЖМУЛИН

ПРАЗДНИК

Оживут полотна эпохи Екатерины Великой

Наша областная картинная галерея при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина приготовила для Твери необычный сюрприз – костюмированный музейно-городской праздник в прекрасном саду Императорского путевого дворца. Называется это действо «Екатерининская миля: Ожившие полотна».

Праздник символически реконструирует посещение Екатериной Великой столицы Верхневолжья. Как известно, эта императрица сыграла большую роль в истории нашего города: с ее именем связано восстановление Твери после пожара 1763 года.

Организаторы обещают, что посетители сада станут свидетелями торжественного приезда императрицы в карете, повстречают на дорожках сада героев живописных полотен XVIII столетия, смогут отведать хлеба, испеченного по старинным рецептам, попробовать екатерининский кофе, получат предсказание от дворцовых сфинксов, насладятся музыкой екатерининского времени, увидят, как на глазах оживает монументальное аллегорическое полотно «Торжество Минервы».

Роль Екатерины Великой исполнит известная актриса театра и кино Ольга Будина. Герои с портретов из областной картинной галереи предстанут перед публикой в исторических костюмах. Режиссером музейно-городского события выступит Тарас Кузьмин.

На нижнем балконе императорского дворца выступит Камерный оркестр Тверской академической областной филармонии «Российская камерата» (дирижер – Андрей Кружков).

В программе – еще множество интересных сюрпризов. Вечер завершится праздничной иллюминацией.

Праздник состоится 11 сентября с 17:00 до 19:30

Вход на мероприятие бесплатный при условии прохождения предварительной регистрации. Подробности – на сайте областной картинной галереи.

Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ВЫСТАВКА

Живописные традиции

В Большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра до 3 октября открыта экспозиция под названием «Сохраняя традиции». Там представлены живописные и графические работы вдохновенных мастеров, народных и заслуженных художников России.

К примеру, на выставке можно увидеть картины Николая Дочкина, Ефрема Зверькова, Людмилы Юга, Константина Первухина, Евгения Антонова и ряда других замечательных живописцев.

Организаторы пишут:

«Работы, представленные на выставке, показывают зрителю насколько сильна, в контексте мирового и российского изобразительного искусства, Тверская школа русского реализма».

Цена билетов: от 60 до 120 рублей.

ТЕАТР

«Космос. Мама. Я.»

Так называется премьерный спектакль нашего ТЮЗа. Он поставлен Иваном Пачиным.

Это мечтательно-познавательная история, спектакль-путешествие для всей семьи.

В анонсе написано:

«Разгуливая по Вселенной, мы узнаем о звездах, о планетах, о том, в какую сторону крутится Земля и что скрывает Луна с той своей стороны, которой нам не видно. В разных галактиках возможны неожиданные, но очень приятные встречи. Будьте внимательны: могут привидеться исторические личности космического масштаба — например, такие как Коперник. Просим сохранять спокойствие и следовать правилам космической безопасности».

Роль мальчика исполняет Алексей Измайлов. Светил мировой научной мысли прошлого -Николая Коперника, Джордано Бруно, Галилео Галилея и Константина Циолковского - играет Сергей Зюзин.

10 сентября спектакль можно увидеть в 11:00 и 14:00 за 300 рублей

11 и 12 сентября – в 12:00 и 15:00 за 500 рублей.

Забронировать билеты можно на сайте ТЮЗа.

Возвращение в сад

10 сентября Тверской театр драмы откроет сезон на большой сцене новой постановкой канонической пьесы великого Чехова "Вишневый сад". Затем спектакль сыграют в субботу и воскресенье.

Напомним, что премьера этой постановки режиссера Александра Павлишина состоялась в театре под занавес прошлого сезона 27 мая.

В анонсе написано:

"Тверской академический театр драмы не может жить без главной «нити своей души». А потому в благодарность тем, кто воплощали и играли это величайшее произведение Антона Павловича Чехова в театре, ученики Веры Ефремовой и Александра Чуйкова во главе с режиссером Александром Павлишиным, возвращают пьесу «Вишневый сад» в репертуар театра в юбилейном, 275-ом театральном сезоне. Режиссерское видение Александра Павлишина отличается от концепции Веры Ефремовой, а потому театралов ожидает совсем другой спектакль. Надеемся, что зрители полюбят и примут на сцене театра его новую визитную карточку".

В новой постановке заняты ведущие и перспективные актеры театра.

Посещение спектакля несовершеннолетними зрителями рекомендуется в сопровождении взрослых.

10 сентября - начало в 18:30, 11 и 12 сентября - в 17:00.

Билеты можно купить либо в кассе театра, либо заказать на его сайте.

Цену узнавайте по телефонам: 320-909, 322-292.