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Общество8 сентября 2021 11:00

Раскрывать юные таланты: Осташковская детская школа искусств приняла участие в нацпроекте «Культура»

В школе появились новое современное оборудование и музыкальные инструменты
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Ученица детской школы искусств имени Ирины Архиповой

Ученица детской школы искусств имени Ирины Архиповой

В Осташковской детской школе искусств имени народной артистки СССР Ирины Архиповой учатся около 390 ребят. Они изучают хореографию, декоративно-прикладное искусство, театральное мастерство и, конечно, музыку. Постигают тонкости игры на фортепиано, скрипке, народных инструментах, учатся хоровому пению.

В 2021 году у педагогов и их учеников случился большой праздник: школа приняла участие в национальном проекте «Культура» и получила деньги на музыкальные инструменты и оборудование.

Национальный проект «Культура»

Национальный проект «Культура»

Деньги немалые - более 6 миллионов рублей. Этого хватило, чтобы купить скрипки, домры, гитары, балалайки, аккордеоны, баяны, фортепиано, хореографические станки, мольберты, интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, световое и звуковое оборудование, а ещё кресла для школьного концертного зала и учебную литературу.

Новые кресла для школьного концертного зала

Новые кресла для школьного концертного зала

Все инструменты отечественные, никакого Китая. Будущему музыканту важно чувствовать «правильный», качественный инструмент, понимать его звучание.

Новые музыкальные инструменты

Новые музыкальные инструменты

Всё началось с Надежды Крупской

История этой школы очень и очень долгая. Открытию музыкальной школы в Осташкове в 1919 году поспособствовала сама Надежда Крупская.

Но страна переживала непростое время. Школа закрылась и возродилась только в 1960 году. Это стало огромным событием в культурной жизни города. Открыть школу просили сами горожане, понимая, что «хлебом единым» культурный человек сыт быть не может.

Первыми учениками стали 55 ребят. Молодая музыкальная школа активно включилась в жизнь города, пропагандировала культурные ценности и знания, поддерживала развитие художественной самодеятельности. Этим занимается и сегодня.

В 1990 году «музыкалка» получила статус школы искусств, в ней открылись художественное и хореографическое отделения.

Художественное отделение

Художественное отделение

За 60 лет существования школу окончили 1768 выпускников. Более сотни из них выбрали профессию, связанную с искусством, и многие добились на этом поприще больших успехов. Восемнадцать преподавателей, работающих сегодня в Осташковской ДШИ, тоже её выпускники. Многие посвятили работе в школе всю жизнь и выпустили в свет немало талантов. Директор школы, Светлана Пестряева, также в прошлом выпускница ДШИ имени Архиповой.

Современные технологии

- Благодаря участию в нацпроекте «Культура» мы купили для детей качественное, современное оборудование и прекрасные музыкальные инструменты. Приобрели даже цифровое фортепиано! - рассказывает Светлана Пестряева.

Цифровое фортепиано - это не синтезатор. Это полноценный музыкальный инструмент, передающий всю красоту звучания классического фортепиано, но имеющий ещё ряд современных возможностей и, что очень важно, компактный. Педагоги и ребята будут возить цифровое фортепиано с собой на выступления. Раньше с этим были большие сложности: пианино или рояль есть далеко не везде.

- Для нашей школы участие в национальном проекте - большая удача, так как новое оборудование даёт возможность повысить качество образования, идти в ногу со временем, сделать выступления наших ребят более яркими, зрелищными и запоминающимися, - говорит директор школы.

Каждый найдёт себя

В детской школе искусств имени Ирины Архиповой считают, что искусством может заниматься любой ребёнок. Главное - определиться, что ему ближе.

- У нас работает подготовительное отделение разностороннего профиля: ребята и танцуют, и рисуют, и изучают основы музыкальной грамоты. Каждый сможет понять, к чему лежит душа, - уверена Светлана Пестряева.

Любой ребёнок может развить в себе талант, уверена педагог. Главное - стараться, заниматься, любить искусство. Учащиеся Осташковской ДШИ регулярно выступают на областных конкурсах. Занимают призовые места, не уступая ребятам из тверских школ. Школа активно ведёт странички в соцсетях, делится успехами. А юные музыканты, художники и актёры, видя себя в интернете, стараются ещё больше.

С современным оборудованием и инструментами достигать новых высот станет ещё проще, уверены в школе.

- Мы рады встретить учеников в обновлённой школе, а наши педагоги сделают все возможное, чтобы раскрыть юные таланты, - говорит Светлана Пестряева.

Коллектив МБУ ДО «ДШИ им. И.К. Архиповой» благодарит губернатора Тверской области Руденю Игоря Михайловича, Министерство культуры Тверской области и Администрацию Осташковского городского округа за помощь в реализации проекта.

Юная ученица

Юная ученица

БИЗНЕС-ПРЕСС