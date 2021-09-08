Раскрывать юные таланты: Осташковская детская школа искусств приняла участие в нацпроекте «Культура»

Ученица детской школы искусств имени Ирины Архиповой

В Осташковской детской школе искусств имени народной артистки СССР Ирины Архиповой учатся около 390 ребят. Они изучают хореографию, декоративно-прикладное искусство, театральное мастерство и, конечно, музыку. Постигают тонкости игры на фортепиано, скрипке, народных инструментах, учатся хоровому пению.

В 2021 году у педагогов и их учеников случился большой праздник: школа приняла участие в национальном проекте «Культура» и получила деньги на музыкальные инструменты и оборудование.

Национальный проект «Культура»

Деньги немалые - более 6 миллионов рублей. Этого хватило, чтобы купить скрипки, домры, гитары, балалайки, аккордеоны, баяны, фортепиано, хореографические станки, мольберты, интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, световое и звуковое оборудование, а ещё кресла для школьного концертного зала и учебную литературу.

Новые кресла для школьного концертного зала

Все инструменты отечественные, никакого Китая. Будущему музыканту важно чувствовать «правильный», качественный инструмент, понимать его звучание.

Новые музыкальные инструменты

Всё началось с Надежды Крупской

История этой школы очень и очень долгая. Открытию музыкальной школы в Осташкове в 1919 году поспособствовала сама Надежда Крупская.

Но страна переживала непростое время. Школа закрылась и возродилась только в 1960 году. Это стало огромным событием в культурной жизни города. Открыть школу просили сами горожане, понимая, что «хлебом единым» культурный человек сыт быть не может.

Первыми учениками стали 55 ребят. Молодая музыкальная школа активно включилась в жизнь города, пропагандировала культурные ценности и знания, поддерживала развитие художественной самодеятельности. Этим занимается и сегодня.

В 1990 году «музыкалка» получила статус школы искусств, в ней открылись художественное и хореографическое отделения.

Художественное отделение

За 60 лет существования школу окончили 1768 выпускников. Более сотни из них выбрали профессию, связанную с искусством, и многие добились на этом поприще больших успехов. Восемнадцать преподавателей, работающих сегодня в Осташковской ДШИ, тоже её выпускники. Многие посвятили работе в школе всю жизнь и выпустили в свет немало талантов. Директор школы, Светлана Пестряева, также в прошлом выпускница ДШИ имени Архиповой.

Современные технологии

- Благодаря участию в нацпроекте «Культура» мы купили для детей качественное, современное оборудование и прекрасные музыкальные инструменты. Приобрели даже цифровое фортепиано! - рассказывает Светлана Пестряева.

Цифровое фортепиано - это не синтезатор. Это полноценный музыкальный инструмент, передающий всю красоту звучания классического фортепиано, но имеющий ещё ряд современных возможностей и, что очень важно, компактный. Педагоги и ребята будут возить цифровое фортепиано с собой на выступления. Раньше с этим были большие сложности: пианино или рояль есть далеко не везде.

- Для нашей школы участие в национальном проекте - большая удача, так как новое оборудование даёт возможность повысить качество образования, идти в ногу со временем, сделать выступления наших ребят более яркими, зрелищными и запоминающимися, - говорит директор школы.

Каждый найдёт себя

В детской школе искусств имени Ирины Архиповой считают, что искусством может заниматься любой ребёнок. Главное - определиться, что ему ближе.

- У нас работает подготовительное отделение разностороннего профиля: ребята и танцуют, и рисуют, и изучают основы музыкальной грамоты. Каждый сможет понять, к чему лежит душа, - уверена Светлана Пестряева.

Любой ребёнок может развить в себе талант, уверена педагог. Главное - стараться, заниматься, любить искусство. Учащиеся Осташковской ДШИ регулярно выступают на областных конкурсах. Занимают призовые места, не уступая ребятам из тверских школ. Школа активно ведёт странички в соцсетях, делится успехами. А юные музыканты, художники и актёры, видя себя в интернете, стараются ещё больше.

С современным оборудованием и инструментами достигать новых высот станет ещё проще, уверены в школе.

- Мы рады встретить учеников в обновлённой школе, а наши педагоги сделают все возможное, чтобы раскрыть юные таланты, - говорит Светлана Пестряева.

Коллектив МБУ ДО «ДШИ им. И.К. Архиповой» благодарит губернатора Тверской области Руденю Игоря Михайловича, Министерство культуры Тверской области и Администрацию Осташковского городского округа за помощь в реализации проекта.