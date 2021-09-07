Больше газа: В Тверской области до конца 2021 года дополнительно газифицируют девять населенных пунктов

К 2026 году в регионе не должно остаться районов, где нет газа. Фото: Александр ЖМУЛИН

7 сентября на заседании областного правительства в Твери главной темой стал ход реализации программы газификации региона и включение в неё дополнительных объектов. Принятая совместно с Газпромом программа рассчитана до 2026 года, заложенные в ней задачи очень масштабны.

Сейчас, согласно приведенным на заседании данным статистики, уровень газификации нашей области составляет 67,4%. Мы заметно уступаем ряду регионов в ЦФО.

По данным на начало этого года в Верхневолжье в 13 муниципалитетах вообще не было газа, а еще в 13 было газифицировано менее, чем на 50%.

Реализация программы газификации должна кардинально переменить ситуацию.

Это подчеркнул губернатор Игорь Руденя, открывая заседание. Глава региона объявил, что в соответствии с решением Президента РФ о завершении газификации страны, до конца 2025 года необходимо газифицировать все муниципалитеты Тверской области.

Планируется построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, перевести на газ свыше 48 тыс. домовладений и порядка 120 котельных и промышленных предприятий.

Губернатор указал на то, что работа по газификации региона должна вестись в разы эффективней и быстрей, чем раньше. Фото: ПТО

- Приоритетные те направления, где газификация критически необходима. В первую очередь мы говорим о муниципальных образованиях северо-востока и юго-запада, - подчеркнул Игорь Руденя.

В этом году по программе должно быть введено 209 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицировано 26 населенных пунктов, свыше 2700 домов и квартир.

Графика от ПТО Фото: Александр ЖМУЛИН

Из запланированного завершены работы по строительству сетей в посёлке Фирово и деревне Старо-Ямская Старицкого района, в деревнях Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское, Большое Ронское Осташковского городского округа, в деревнях Бор Шкени, Кушалино, Плотники, Савельево, селе Белое Бежецкого района.

Также выполнен второй этап работ по строительству межпоселкового газопровода между селом Киверичи и деревней Алёшино в Рамешковском районе. Введён в эксплуатацию газопровод от деревни Игнатова до посёлка имени Крупской в Твери.

Близятся к завершению работы по прокладке газовых сетей в посёлках Жарковский (выполнено на 90%) и Молоково (на 85%), городе Красный Холм (на 55%).

На 95% построен газопровод между деревнями Славное, Савкино, Бочаркиново, Тестово (в последних трёх прокладывают и распределительные сети) в Калининском районе.

До 1 декабря, согласно контрактам должны быть построены газопроводы от от Кашина до деревни Бурмакино (выполнено на 30%), между деревнями Збуново и Сырцевка в Бежецком районе (на 25%).

Заключен контракт на строительство газопровода ГРС «Бежецк» - посёлок Максатиха сроком до 1 сентября 2023 года.

При этом, в 2021-м планируется дополнительно провести работы по газификации восьми деревень и одного поселка в шести муниципалитетах. Это Тихорево Рамешковского района; Новая Слобода, Алексеевское и Большое Гришкино Калининского района; Костерево и Есемово Ржевского района; Благуново Калязинского района; Скулино Кимрского района; поселок Гузятино Бологовского района.

Также в 2021-2022 годах будут выполняться работы по проектированию внутрипоселковых газовых сетей в райцентре Максатиха.

Помимо этого, на заседании объявлено о планах по газификации в 2022-м 28 объектов в Калязинском, Калининском, Ржевском, Кимрском, Конаковском, Бежецком, Рамешковском районах, Лихославльском муниципальном и Вышневолоцком городском округах. Газу смогут провести свыше 4800 домов.

На заседании зашла речь и о полной газификации двух пилотных муниципалитетов. Игорь Руденя в этом смысле напомнил, что Президент России поддержал газификацию Лесного района и Удомельского городского округа. Для этого до 2025 года запланировано строительство ГРС «Сороки» в Вышневолоцком городском округе, газопровода до Удомли и межпоселкового газопровода от Удомли до Лесного.

Отдельно губернатор обговорил вопрос бесплатного подвода газовых сетей к границам более чем 5000 домовладений, от которых поступили заявки в нашем регионе. На это дается срок до 2023 года

- Деньги на это необходимо заложить уже в текущем году, - подчеркнул Игорь Руденя.