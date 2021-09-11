Коронавирус в Твери, последние новости на 11 сентября 2021: фальшивая молочка в магазинах и ЗАГС вместо автовокзала

Лаборант исследует молочный фальсификат; люстры в новом ЗАГСе в Твери поражают роскошью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 11 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 62 553 случаев заражения (+195 за сутки).

Выздоровело 56 114 пациентов (+137 за сутки).

На карантине - 4861 человек (+51 за сутки).

Умерли 1578 человек (+7 за сутки).

Прививку сделали 378 322 человека, за последние сутки – 1 224 человека.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 293 случаев (+60 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4766 (+20),

Ржев - 3460 (+9),

Вышневолоцкий городской округ - 2824 (+2),

Калининский район - 2757 (+7),

Кимры - 2198 (+2),

Торжок - 2066 (+2).

Графика: Яндекс

В магазинах Тверской области нашли поддельную молочку. Контрольные закупки специалисты Россльхознадзора сделали в магазинах Бологое, Вышнего Волочка, Торжка и пгт Селижарово. Были отобраны пробы молочной продукции: молоко, сыр, сгущенное молоко, сметана разных производителей.

Образцы проверили эксперты Тверской межобластной ветлаборатории и выявили в составе проб наличие жиров немолочного происхождения и растительных масел, пищевые добавки.

Товары были произведены в разных регионах, в том числе в Московской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Республике Татарстан, Брянской области.

Результаты экспертиз направлены в надзорные ведомства для принятия мер.

И о хорошем: в Твери открылся новый областной ЗАГС. Соединять себя узами брака жители Твери и области теперь будут в здании 1958 года постройки в Свободном переулке. Это дом, где когда-то был автовокзал. В новом ЗАГСе три этажа. Там будут работать 27 кабинетов для предоставления государственных услуг. Залов для торжеств четыре. В трёх из них будут сочетать браком, ещё в одном – торжественно регистрировать новорождённых и чествовать юбиляров семейной жизни. Что очень важно - здание оборудовано для комфорта маломобильных граждан.

Графика: ПТО

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