Как уничтожить борщевик в Тверской области думают депутаты и аграрии

Вот такие заросли борщевика в Тверской области. Фото: ЗСТО

В Старице по инициативе Законодательного Собрания Тверской области состоялся "круглый стол", где основным вопросом для обсуждения стала тема борьбы с борщевиком. К дискуссии были приглашены депутаты регионального парламента, представители исполнительной власти, агропромышленного комплекса, научного сообщества, общественных организаций, эксперты. Как отмечалось в рамках заседания, в Тверской области за последние десять лет распространение борщевика увеличилось в полтора раза. Сейчас им заражено более 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, леса, дороги, просеки вдоль линий электропередач. По самым скромным подсчётам, на ликвидацию сорного растения потребуется порядка 500 миллионов рублей. Методы борьбы есть, причем, известные, уже применяемые и не всегда затратные.

- Необходимо систематизированно удалять поверхностную часть растения, а также удалять его корневую систему механизировано, без применения химии, потому что это дорого. Можно использовать поверхностную часть и корневую систему как материал для получения биотоплива путём сбраживания и перегона, - считает заведующий кафедрой технических и транспортных машин и комплексов ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» Вячеслав Голубев.

Впрочем, как отмечали некоторые выступавшие, начинать нужно, что называется, с себя: приводить в порядок место, где ты живёшь.

- Поддерживать порядок на территории возле своего дома по силам любому. Особенно, если не упустить ситуацию и взять её под контроль в самом начале "заражения" борщевиком. Иначе говоря, не дожидаться, когда все зарастёт сплошным ковром, а обнаружить первые экземпляры и уничтожить их. Это быстро, просто и по силам каждому, - уверена руководитель Всероссийского общественного движения «Антиборщевик» Мария Попова.

Глава Старицкого района Сергей Журавлев подчеркнул, что борщевик уже давно стал проблемой не только Тверской области, но и всего центра России.

- Мы знаем, насколько масштабно распространился борщевик. Сегодня он представляет собой настоящую угрозу, в том числе для населения. Не будем забывать, что он ядовит, и люди получают ожоги. Я уверен, что открытое и систематическое обсуждение проблемы распространения борщевика, а, главное, борьбы с ним, позволит найти верное решение. Когда мы начнем решать вопрос единым фронтом, будут реальные результаты, - убежден Сергей Журавлёв.

Что касается научного подхода к переработке растения, то в нашей сельхозакадемии уже есть успешный опыт получения и, главное, применения борщевичного биотоплива. Но это перспектива не ближайшего будущего. Речь шла о том, что можно сделать сейчас. В том, что необходимы решительные действия, сомнений не было.

По мнению председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева, распространение борщевика - это проблема уже не только сельскохозяйственная, но и общественная, экономическая. Более того, в чём-то даже имиджевая.

- Когда мы говорим об инвестиционной привлекательности Тверской области, это правильно. И хорошо, что это для этого многое делается. Тем не менее, общее впечатление от региона складывается, в том числе, и от наших лесоповалов и валежника, и, безусловно, от зарослей борщевика, которых становится всё больше вдоль региональных дорог, - отметил Сергей Голубев.

На круглом столе. Фото: ЗСТО

Среди способов борьбы с борщевиком участники дискуссии не обошли стороной и химический. По мнению ряда выступавших, травить вредное растение - очень эффективный способ.

Контраргументы некоторых так называемых «зелёных» о том, что если протравить борщевик, то на этой территории ничего расти не будет, сторонники химических методов считают несостоятельными. Их доводы. Во-первых, там, где территорию захватил борщевик, кроме него ничего больше не растёт. Во-вторых, обочины дорог, заброшенные фермы и так далее проще всего избавить от борщевика именно химическим воздействием, при этом никто и ничто не пострадает. А таких мест и бесхозных земель в Тверской области много.

Председатель регионального парламента Сергей Голубев обратил внимание на ещё один важный момент: чем больше в области сельхозпредприятий, чем больше земель вовлечено в аграрный оборот, тем меньше борщевика. В подтверждение его слов говорит и статистика. Например, в Ярославской области за последние годы борщевик уничтожили на 655-ти тысячах гектаров.

Главная причина успеха - в соседнем с нами регионе практически нет бесхозных земель, а за хозяевами ведется жёсткий контроль, в том числе, в вопросах борьбы с борщевиком.

Безусловно, успех возможен и в нашем регионе. Необходимо подключить к решению проблемы все органы государственной власти и местного самоуправления, ведомства, общественные организации, научное сообщество, собственников и так далее. С борщевиком можно справиться только всем вместе. Именно этот вывод и стал своеобразным итогом "круглого стола".